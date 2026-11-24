Partisi’nin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yine bol keseden vaatlerde bulunup, iktidarı hedef aldı.

Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayan Özel, en düşük öğretmen maaşının 2002’de 635 lira olduğunu ve Bülent Ecevit döneminde bu maaşla 20 çeyrek altın alınabildiğini savundu. Bugün aynı karşılığın 7 çeyrek altına tekabül ettiğini ileri süren Özel, öğretmen maaşının alım gücünde 13 çeyrek altınlık kayıp yaşandığını iddia etti. Bol keseden sallamaya devam eden Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlerimize 1 maaş ikramiye vereceğiz" dedi

Özel, çok sayıda öğretmen adayının KPSS’de başarılı olmasına rağmen mülakatta elendiğini söyledi ve öğretmen yetiştirmede akademi uygulamasına geçilmesini eleştirdi. Engelli öğretmenlere ve rehber öğretmenlere verilen sözlerin tutulmadığını ileri süren Özel, taban maaş güvencesinin kaldırılmasının özel okul öğretmenlerini asgari ücrete mahkum ettiğini savundu.

İktidara gelmeleri halinde ilk etapta 100 bin öğretmen atayacaklarını iddia eden Özel, öğretmenler arasındaki statü farklılıklarını kaldıracaklarını ve liyakate dayalı bir sistem kuracaklarını savundu. Öğretmen maaşlarının yoksulluk sınırının altına düşmesini engelleyeceklerini belirten Özel, “24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlerimize bir maaş ikramiye vereceğiz” dedi.

ASLAN ÜZERİNDEN FON YORUMU

Fon krizinin 200 milyar dolarlık zarara yol açtığını ileri süren Özel, konunun gündeme gelmesinin üzerinden 69 gün geçtiğini söyledi. Sarıyer’deki aslan ihbarı üzerinden iktidarı eleştiren Özel, aslan aramalarına gösterilen ilginin fon mağdurlarına gösterilmediğini savundu.

Özel; ''Fon krizini nasıl düşürecek gündemden. Salmışlar aslanı, ellerine de vermişler çubuğu aslanı takip ediyorlar haritada. Aslanı Sarıyer'e Tayyip Erdoğan salmadıysa şaşırmam. Yeter ki fon konuşulmasın" dedi.

Mağdurlara ana paranın üçte birinin ödendiğini ve hesaba 44 milyar lira yatırıldığını söyleyen Özel, listenin açıklanmasını istedi.