AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Parti Grup Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeler son derece çirkindir. En güçlü şekilde kınıyoruz. Bazılarının Yeni Parti grup toplantısında slogan atarak 'diktatörlük' ve 'faşizm' gibi ahlak dışı ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanımızı yan yana zikretmesi, demokrasi karşıtı bir zihniyetin ürünüdür. Cumhurbaşkanımıza dönük bu çirkin ifadeler siyasi riyakarlığın en açık göstergesidir. Geldiği her makama seçimle ve millet iradesiyle gelmiş Cumhurbaşkanımızla ilgili kullanılan bu çirkin ifadeler, bu ifadeleri kullananların kendi tanımıdır. Esas olan millet iradesidir. Bu irade seçimlerde defalarca Cumhurbaşkanımızdan yana tecelli etmiştir. Demokrasiden nasibini almamış zihniyetlere en büyük cevap millet iradesidir" ifadelerine yer verdi.