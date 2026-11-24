Sağlık platformu Healthline'ın uzman incelemesinden geçen listesinde, 9 kuruyemiş besin değerleri ve sağlık üzerindeki etkileriyle ele alındı. En sağlıklı kuruyemiş bakın hangisiymiş.

Protein, lif, sağlıklı yağlar, vitamin ve mineraller açısından zengin olan kuruyemişlerin besin değerleri türlerine göre farklılık gösteriyor.

Healthline'da yayımlanan listede, günlük beslenmede sıkça tercih edilen kuruyemişlerin kolesterolden bağışıklık sistemine kadar sağlık üzerindeki etkileri incelendi.

LİSTENİN İLK SIRASINDA BADEM VAR

Healthline'ın listesinde ilk sırada badem yer aldı. Yaklaşık 28 gramında 6 gram protein ve 3 gram lif bulunan badem, E vitamini ve magnezyum da içeriyor.

Yağda çözünen bir antioksidan olan E vitamini, hücrelerin oksidatif hasara karşı korunmasına yardımcı oluyor.

Badem tüketiminin kolesterol ve kalp-damar sağlığıyla ilişkili bazı risk göstergeleri üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor.

ANTEP FISTIĞI İKİNCİ, CEVİZ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Listenin ikinci sırasında yer alan Antep fıstığı, birçok kuruyemişe kıyasla daha düşük kalori ve yağ içeriğine sahip. B6 vitamini, fosfor, protein ve lif sağlayan Antep fıstığı, lutein ve zeaksantin gibi antioksidan bileşikler de içeriyor.

Üçüncü sıradaki ceviz ise bitkisel omega-3 yağ asidi olarak bilinen alfa-linolenik asit (ALA) bakımından zengin. Bakır ve magnezyum da içeren cevizin kalp sağlığıyla ilişkili bazı göstergeler üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtiliyor.

EN SAĞLIKLI 9 KURUYEMİŞ

1.Badem

2.Antep fıstığı

3.Ceviz

4.Kaju

5.Pekan cevizi

6.Makadamya cevizi

7.Brezilya cevizi

8.Fındık

9.Yer fıstığı