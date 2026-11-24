Son dakika! Yolca otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
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Ankara'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü, Aksaray - Nevşehir kara yolu Alayhan mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. En az 19 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi yönlendirildi.
Aksaray'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Kaza, Ankara'dan Gaziantep'e sefer yapan yolcu otobüsünün Aksaray-Nevşehir kara yolunun Alayhan mevkiinden geçtiği sırada yaşandı. Elde edilen ilk bilgilere göre direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otobüs yola devrildi.
İlk belirlemelere göre kazada 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 ve AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor.