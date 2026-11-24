Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım akşamı dişi aslan görüldüğü yönündeki ihbar üzerine yapılan çalışmalarda, bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığının açıklanmasının ardından mahallede günlük yaşam olağan seyrinde devam ederken, eğitim öğretim faaliyetleri de kesintisiz devam ediyor.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda güvenlik tedbirlerini sürdüren jandarma ekipleri, olası yeni ihbarları değerlendirmek üzere bölgede hazır bekliyor.

İhbarın alındığı bölgede jandarma ekipleri tedbiren bekleyişlerini sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

Uskumruköy Mahallesi'nde dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulunulmuştu. Durumun, Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta Müdürlüğüne de bildirilmesinin ardından ekipler harekete geçmişti.

Bölgede çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri incelemişti.

Bölgede jandarma asayiş timi tarafından güvenlik tedbirleri alınırken çevrede ikamet eden vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma açılmış, genişletilen arama çalışmaları kapsamında Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nın yaya ile araç giriş ve çıkışları kapatılmıştı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklamada şunlar kaydedilmişti: "Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz. Ekiplerimiz, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması halinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunmaktadır."