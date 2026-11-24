Direksiyon başında baygınlık geçirdi: Bahçe duvarına daldı!
Bolu’da seyir halindeyken aniden kendinden geçen 65 yaşındaki sürücünün aracı duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan yaşlı adam, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bolu’da seyir halindeyken aniden kendinden geçen 65 yaşındaki sürücünün aracı duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan yaşlı adam, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaza, İzzet Baysal Mahallesi Tezcan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp hastası olduğu öğrenilen 65 yaşındaki M.Ö., otomobiliyle seyir halindeyken aniden bayıldı.
Bayılmanın etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle bahçe duvarına çarptı.
Sürücünün araç içerisinde bayıldığını ve otomobilin duvara çarptığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
M.Ö., kalp krizi şüphesiyle İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23