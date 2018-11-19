WhatsApp'a büyük şok! Tamamen kaldırıldı
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın geçtiğimiz günlerde hem iOS hem de Android cihazlara sunduğu 'sticker' özelliği, ABD'li teknoloji devi Apple'ın aldığı ani bir kararla WhatsApp'tan apar topar kaldırıldı.19 Kasım 2018 Pazartesi 16:39
Apple, Whatsapp'ın yeni ve çok konuşulan özelliklerinden biri olan Sticker fonksiyonunu ani bir kararla WhatsApp'in içinden tamamen kaldırdı. Apple'ın bu kararı almasına bir anlam verilemezken şirkete yakın kaynaklar, WhatsApp'ın bu özelliğinin kaldırılmasının arkasındaki nedenleri şu şekilde sıralıyor:
- App Store üzerinde birbirine benzer birçok Sticker uygulamasının yer alıyor olması
- Apple‘ın iMessage uygulamasında yer alan benzer Sticker tasarımlarının, WhatsApp tarafından kullanılmasına izin verilmemesi
Özetle Apple, mesajlaşma uygulaması iMessage'ta yer alan Sticker’ların bir başka uygulama tarafından kullanılmasına izin vermemesinden dolayı App Store’dan WhatsApp için hazırlanan tüm çıkartmaları kaldırdığı tahmin ediliyor.
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