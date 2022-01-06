WhatsApp yeni yılın ilk özelliğini duyurdu

Dünyanın en çok kullanılan haberleşme programı WhatsApp'ın, 2022 yılının ilk büyük güncellemesini sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı! WhatsApp’ın en yeni güncellemelerini ve çalışmalarını duyuran WABetaInfo, iOS 15 ve WhatsApp’ın 2.22.1.1 sürümünü çalıştıran cihazlarda yeni bir özellik keşfetti. Artık WhatsApp'dan biri size mesaj gönderdiğinde kişinin fotoğrafını ve ismini bildirimlerinizde görebileceksiniz!

Teknolojioku'da yer alan habere göre, Meta Inc. (eski ismiyle Facebook Inc.) çatısı altında faaliyet gösteren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bilindiği üzere geçtiğimiz yılın başlarında kullanıcılarına tartışmalı bir ‘gizlilik sözleşmesi’ sunmuş. Bu olayın arından ise kullanıcıları tarafından oldukça eleştirilmiş ve birçok kullanıcısı tepki olarak rakip mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapmıştı. Özellikle Telegram bu anlamda en fazla Whatsapp kullanıcısını çeken uygulama olmuştu.

WhatsApp, bu gelişmelerin ardından, eski güvenini toplamak ve yeni kullanıcıları kendisine çekmek için birçok yenilik getirmiş ve güncellemelerini sıklaştırmıştı. WhatsApp şimdi de 2022 yılının ilk özelliğini duyurdu. Şirketin sunacağı yeni güncelleme ile birlikte, WhatsApp'dan biri size mesaj gönderdiğinde kişinin fotoğrafını ve ismini bildirimlerinizde görebileceksiniz! Elbette bu özelliği halihazırda pek çok sosyal medya uygulaması kullanılıyor. Bu anlamda WhatsApp'ın geç bile kaldığını söyleyebiliriz.

Bahsi geçen özelliğin şu anda sadece WhatsApp'ın iOS beta test kullanıcıları için erişime açıldığını, dolayısı ile şirketin bu özelliği kısa süre içinde tüm kullanıcılarına açacak olma ihtimalinin de yüksek olduğunu ayrıca belirtelim.