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Samsung S27 Pro'nun neye benzediği belli oldu! İşte böyle görünecek

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Samsung S27 Pro'nun neye benzediği belli oldu! İşte böyle görünecek

Telefon devi Samsung'un yeni modeli Galaxy S27 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı.

#1
Foto - Samsung S27 Pro'nun neye benzediği belli oldu! İşte böyle görünecek

Samsung Galaxy S27 Pro modeline ait CAD tabanlı sızıntılar, telefonun boyutlarını, ekran detaylarını ve genel tasarım anlayışını gün yüzüne çıkardı. Yeni model, S Pen kalemi barındırmasa da Galaxy S27 Ultra'nın daha kompakt bir alternatifi olarak konumlandırılıyor.

#2
Foto - Samsung S27 Pro'nun neye benzediği belli oldu! İşte böyle görünecek

YENİLENEN KAMERA TASARIMI Telefonun arka yüzünde üst kısmı boydan boya kaplayan geniş bir kamera çıkıntısı ve sol bölüme yerleştirilmiş sensörler yer alıyor. Yaklaşık 6,6 inçlik bir ekranla gelen cihaz, 154,06 x 73,77 x 7,95 mm ölçüleriyle Ultra modele kıyasla daha ergonomik bir yapı sunuyor.

#3
Foto - Samsung S27 Pro'nun neye benzediği belli oldu! İşte böyle görünecek

200 MP KAMERA Modelin arka panelinde 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 3 kat optik yakınlaştırma sunan 12 MP telefoto kamera bulunuyor. Gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro veya Exynos 2700 işlemciden alması beklenen cihazda 12 GB ve 16 GB RAM seçeneklerine yer veriliyor.

#4
Foto - Samsung S27 Pro'nun neye benzediği belli oldu! İşte böyle görünecek

Cihaz, günlük kullanımda kesintisiz performans sağlaması hedeflenen 5.200 mAh kapasiteli güçlü bir bataryadan besleniyor. Samsung'un bu yeni modeliyle üst seviye donanım paketini daha taşınabilir bir gövdeye sığdırması bekleniyor.

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