Müjdeyi duyurdular: Türklere mülk edinme hakkı verdiler!
Norveç'te hava sıcaklığının eksi 50 dereceye kadar düştü Svalbard bölgesinde Türklere özel mülk edinme hakkı tanındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Norveç'te hava sıcaklığının eksi 50 dereceye kadar düştü Svalbard bölgesinde Türklere özel mülk edinme hakkı tanındı.
Kuzey Kutup bölgesine bin kilometre uzaklıktaki Norveç’in Svalbard takım adaları Türk vatandaşlarına mülk edinme ve ikamet hakkı vermişti. Kutuplarda bilimsel araştırmalar için yapılan anlaşmalar TBMM tarafından benimsenerek TUBİTAK tarafından Kutup Araştırmaları Merkezi açıldı.
TÜRK ŞİRKETLERİ DE BÖLGEDE MÜLK EDİNEBİLECEK Türk bilim heyetinin ve adaların hükümet düzeyindeki ilk ziyaretçileri ise Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır olurken anlaşma kapsamında adalar bölgesinde Türk şirketleri de balıkçılık, endüstri ve ticaret alanında faaliyet göstermek için mülk edinebilecek.
Türk öğrencilerin de Svalbard Üniversitesi’nde eğitim görebileceği belirtilirken Türk bilim insanları da bölgeye giderek araştırmalarına başladı.
HAVA SICAKLIKLARI -50 DERCEYİ GÖRÜYOR Bölgenin olumsuz hava koşulları nedeniyle zor bir yaşantısı olurken hava sıcaklığı ise neredeyse sıfırın altında 50 dereceyi görüyor. Svalbard’ın en büyük sorunlarından bir tanesi ise doğum yapmanın ve ölmenin adeta yasak olması.
DOĞUM YAPMAK VE ÖLMEK ADETA YASAK Bölgede toprak olmadığı, her yerin buz kütleleriyle kaplı olduğu alanda hastalar ölüm döşeğindeyken ana karaya götürülüyor ve defnediliyor. Doğum yapmak üzere olan hamile kadınlar ise Oslo ve Alesund kentine gönderiliyor. Sahipsiz toprak olarak anılan ve 20.yy’a kadar herhangi bir ülkeye ait olmayan Svalbard takım adaları Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Norveç’in olmuştu.
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