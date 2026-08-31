Müjdeyi duyurdular: Türklere mülk edinme hakkı verdiler!

DOĞUM YAPMAK VE ÖLMEK ADETA YASAK Bölgede toprak olmadığı, her yerin buz kütleleriyle kaplı olduğu alanda hastalar ölüm döşeğindeyken ana karaya götürülüyor ve defnediliyor. Doğum yapmak üzere olan hamile kadınlar ise Oslo ve Alesund kentine gönderiliyor. Sahipsiz toprak olarak anılan ve 20.yy’a kadar herhangi bir ülkeye ait olmayan Svalbard takım adaları Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Norveç’in olmuştu.