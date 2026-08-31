Dr. Muhammed Mazhar Şahin’den Zelenski’ye sert çağrı: Netanyahu’nun gemisinden in!

Sebahattin Ayan İstanbul

Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz’deki sivil deniz trafiği üzerindeki ağır etkisi, Türk Armatörler Birliği’nin (TAB) hazırladığı kapsamlı raporla bir kez daha gözler önüne serildi. Rapora göre 24 Şubat 2022 ile 26 Ağustos 2026 tarihleri arasında askeri olmayan ticaret gemilerine yönelik füze ve İHA saldırıları, doğrudan saldırılar, mayın temasları ve silahlı durdurma olayları sonucunda 146 ticari gemi vuruldu ya da hasar aldı. Türk Armatörler Birliği tarafından açık kaynaklardan elde edilen bilgilerin sistematik şekilde derlenmesiyle hazırlanan rapor, savaşın yalnızca cephedeki askeri unsurları etkilemediğini, Karadeniz’de uluslararası ticaret yapan sivil gemileri ve binlerce gemiadamını da doğrudan tehdit ettiğini ortaya koydu.

DÖRT BUÇUK YILDA 146 GEMİ VURULDU

Raporda, saldırıya uğradığı veya çeşitli şekillerde hasar gördüğü tespit edilen ticari gemilere ilişkin ayrıntılı veriler yer aldı. Buna göre ismi belirlenebilen 121 ticari gemi tek tek tablo halinde kayıt altına alınırken, kimliği tespit edilemeyen 25 gemi de ayrı olarak rapora dahil edildi. Böylece savaşın başladığı 24 Şubat 2022’den 26 Ağustos 2026’ya kadar geçen yaklaşık dört buçuk yıllık dönemde, vurulduğu veya hasar gördüğü teyit edilen toplam ticari gemi sayısı 146 oldu. Yıllara göre saldırı ve hasar gören gemi sayısı 2022 yılında 13, 2023 yılında 8, 2024 yılında 5 ve 2025 yılında 13 olarak kayıtlara geçti. Ancak 2026 yılında henüz yıl tamamlanmadan 26 Ağustos itibarıyla 82 ticari geminin vurulduğu veya hasar gördüğü tespit edildi. Bu kapsamda Rusya-Ukrayna savaşında saldırıların şiddetlenmesi ve Karadeniz’de ticari gemilerin hedef alınması endişeleri artırırken, Dr. Muhammed Mazhar Şahin konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şahin, Ukrayna-Rusya savaş sahasının kontrolsüz bir şekilde genişlemesinin çok daha büyük bir küresel çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

BÜYÜK ZARARLAR DOĞURABİLİR

Ukrayna-Rusya sahasının artık yalnızca iki ülke arasındaki savaş alanı olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bölgede ciddi bir tedirginlik bulunduğunu söyleyen Dr. Muhammed Mazhar Şahin, Rusya’nın olası taktik nükleer silah kullanımı veya NATO’nun 5. maddesini sınamak amacıyla bir NATO ülkesine yönelik saldırı ihtimalinin uluslararası kamuoyunda endişe oluşturduğunu dile getirdi. Savaş alanındaki gelişmelerin, daha geniş çaplı bir çatışmanın fitilini ateşleyebileceği uyarısında bulunan Şahin, Ukrayna-Rusya hattının “3. Dünya Savaşı’nın başlamasına sebebiyet verebilecek bir saha olma yolunda ilerlediğini” ifade etti.

“BATILI ÜLKELERİN YÖNLENDİRMESİ GERİLİMİ ARTIRIYOR”

Ukrayna’ya başta İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere bazı Batılı ülkeler tarafından yapılan siyasi ve askeri desteğin savaşın seyrini etkilediğini belirten Şahin, Kiev yönetiminin kendisine sağlanan para ve silah desteğini kullanarak savaşı sürdürme yönündeki politikalarının Rusya’nın tepkisini çektiğini söyledi.

Rusya’nın söz konusu ülkelerin Ukrayna politikalarına karşı giderek daha sert tepkiler verdiğine dikkat çeken Şahin, savaşın iki ülke arasındaki çatışmanın ötesine geçerek daha geniş bir jeopolitik gerilim alanına dönüştüğünü vurguladı.

“TİCARET GEMİLERİNİN HEDEF ALINMASI TEDİRGİNLİK OLUŞTURUYOR”

Dr. Şahin, Ukrayna’nın Rusya ile ticaret yapan gemilere yönelik aldığı öne sürülen kararın Karadeniz’de ciddi bir tedirginliğe yol açtığını ifade etti.

Sivil ticaret gemilerinin hedef alınmasının deniz güvenliği açısından son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirten Şahin, bir geminin vurulmasının ardından yardıma giden başka bir geminin de hedef alınmasının, Karadeniz’deki ticari faaliyetler ve gemiadamlarının güvenliği açısından kaygıları artırdığını dile getirdi.

Şahin, “Burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus, ticaret amacıyla seyreden ve sivil yük taşıyan gemilerin savaşın doğrudan hedefi haline gelmesidir. Bu durum, Karadeniz’deki gerilimi çok daha tehlikeli bir noktaya taşıyabilir” değerlendirmesinde bulundu.

“KARADENİZ’İN KİLİDİ TÜRKİYE’NİN ELİNDE”

Türkiye’nin Karadeniz’deki stratejik konumuna dikkat çeken Dr. Muhammed Mazhar Şahin, Ankara’nın savaşın ilk gününden bu yana Ukrayna halkına destek verdiğini ve dengeli bir politika yürüttüğünü söyledi.

Türkiye’nin Ukrayna’ya önemli savunma ürünleri sağlayan ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Şahin, buna rağmen Türkiye bayraklı veya Türkiye ile bağlantılı ticari gemilerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Karadeniz’in güvenliği ve deniz trafiği konusunda Türkiye’nin kritik bir konuma sahip olduğunu belirten Şahin, Ukrayna yönetiminin bölgedeki adımlarını yeniden değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

“TÜRKİYE GEREKLİ CEVABI VERMEKTE GERİ ADIM ATMAYACAKTIR”

Türkiye’ye yönelik herhangi bir tehdidin veya Türk bayraklı gemilerin hedef alınmasının karşılıksız kalmaması gerektiğini vurgulayan Şahin, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, savaşın ilk gününden bu yana Ukrayna halkının yanında olmuş ve gerekli desteği vermiştir. Ancak Türkiye’nin ve Türk bayraklı gemilerin güvenliğini hedef alan bir anlayışın sürdürülmesi halinde Türkiye gerekli cevabı vermekte geri adım atmayacaktır” dedi.

Ukrayna’nın Karadeniz’deki politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini belirten Şahin, açıklamasının sonunda Kiev yönetimine sert sözlerle çağrıda bulundu.

ZELENSKİ’NİN NETANYAHU’NUN GEMİSİNDEN İNMESİ GEREKİYOR

Son yıllarda Rusya’ya karşı Batı kaynaklı hareket eden Ukrayna’nın dış aktörlerin yönlendirmesiyle hareket etmek yerine kendi rotasını yeniden belirlemesi gerektiğini savunan Şahin, “Ukrayna’nın bir an önce yolunu ve rotasını düzeltmesi, rehberini de değiştirmesi gerekmektedir. Bir defa Netanyahu’nun gemisine binen, gemiden düşmeye mahkûmdur” ifadelerini kullandı.