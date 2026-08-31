Özgür Özel, milletten ne kadar para topladıklarını açıkladı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin mevcut konumuna kolay gelmediğini açıklayarak, "Biz buraya bir siyasi mühendislikle, kapalı kapılar ardından yapılan hesaplarla gelmedik. Bizi buraya millet getirdi" dedi. Üyelik kampanyasının 13 Ağustos'ta başladığını ve 18'inci gününe girildiğini belirten Özel, bu sürede partiye üye olanların sayısının 600 bini aştığını açıkladı. Özel, üyelerin 400 binden fazlasının online olarak kendi kayıtlarını yaptırdığını, görev almak istedikleri alanları belirlediğini ve üye aidatlarını kredi kartıyla ödeme taahhüdünde bulunduğunu söyledi. Yaklaşık 200 bin kişinin ise formlar aracılığıyla ve yerinde aidat ödeyerek veya diğer ödeme yöntemleriyle partiye katıldığını belirten Özel, YENİ Parti'nin 72 il ve 857 ilçede tam anlamıyla örgütlendiğini ifade etti.

BÜTÇEMİZİ MİLLET BELİRLEDİ

Geriye kalan 9 ildeki örgütlenme işlemlerinin de bu hafta içinde tamamlanacağını belirten Özel, bunun Türkiye siyasi tarihinde görülmemiş bir hız, başarı ve oran olduğunu savundu.

"Gireceğim ilk seçimde partiyi birinci parti yapmazsam, partiyi iktidar partisi yapmazsam derhal görevi benden sonraki genel başkanımıza devredeceğim" diyen Özel, partinin bütçesinin millet tarafından belirlendiğini de söyledi. Özel, 152 bin bağışçının desteği ve yeni üyelerin aidatlarıyla toplam 539 milyon liralık bütçeye ulaştıklarını açıkladı.