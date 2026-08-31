Yeni hedefleri belli oldu! “Saldırı hazırlığına başladık”
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın enerji tesislerine yönelik geniş çaplı saldırılar için hazırlıklara başlandığını açıkladı. Moskova yönetimi, hazırlığın Ukrayna’nın Rusya’daki sivil altyapı ve yakıt-enerji sektörüne yönelik saldırılarına karşılık verilen talimat doğrultusunda başlatıldığını bildirdi.
Rusya-Ukrayna savaşında enerji altyapısına yönelik saldırılar devam ederken Moskova’dan dikkat çeken yeni bir açıklama geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerine yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü belirterek, yeni hedefler için de hazırlık yapıldığını duyurdu.
KİEV’DEKİ FABRİKAYI İHA’LARLA VURDULAR
Bakanlığın açıklamasına göre Rus ordusu, gece saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir tesise insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, vurulan yerin patlayıcı maddelerin depolanmasında kullanıldığını belirttiği asbestli çimento ürünleri fabrikası olduğunu aktardı.
SIRADA ENERJİ TESİSLERİ VAR
Moskova’nın açıklamasında asıl dikkat çeken bölüm ise Ukrayna’nın enerji altyapısına ilişkin oldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, verilen talimat doğrultusunda Ukrayna’daki enerji tesislerine yönelik geniş çaplı saldırı hazırlıklarının başladığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Alınan talimatlar doğrultusunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev yönetiminin Rus sivil altyapısı ve yakıt enerji sektörüne yönelik devam eden saldırılarına karşılık Ukrayna'nın enerji tesislerine geniş çaplı saldırılar düzenleme konusunda hazırlıklara başladı.”
MOSKOVA “KARŞILIK” VURGUSU YAPTI
Rusya, planlanan saldırıları Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki sivil altyapı ile yakıt ve enerji sektörünü hedef alan saldırılarına verilecek karşılık olarak nitelendirdi.
Açıklamayla birlikte Ukrayna’nın enerji altyapısının savaşta yeniden önemli hedeflerden biri haline gelebileceği sinyali verilirken, saldırıların ne zaman başlayacağına ve hangi tesislerin hedef alınacağına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
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