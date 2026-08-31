CHP’ye oy verdiğini söyledi, hizmete isyanı etti: “Sularım akmıyorsa, çöplerim toplanmıyorsa hesap sorarım”
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir’de belediye hizmetlerine tepki gösteren bir vatandaşın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Kentte çöplerin toplanmadığını, farelerin sokaklarda dolaştığını ve su sorunları yaşandığını dile getiren vatandaş, seçimlerde yine CHP’ye oy vereceğini söylerken, “Sularım akmıyorsa, çöplerim toplanmıyorsa, İzmir’in göbeğinde balıklarım ölüyorsa, o yönetim kademelerinin hepsine hesap sorarım” ifadelerini kullandı.
İzmir’de belediye hizmetleri üzerinden yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada tartışma başlattı. Kentte yaşanan sorunları sıralayan vatandaş, özellikle çöp, su ve çevre problemlerine tepki gösterdi.
Vatandaşın bir taraftan belediye yönetimini sert sözlerle eleştirirken diğer taraftan seçimlerde CHP’ye oy vereceğini söylemesi ise sosyal medyadaki tartışmanın merkezine oturdu.
“ÇÖPLERİM TOPLANMIYORSA HESAP SORARIM”
İzmir’deki hizmetlerden duyduğu rahatsızlığı anlatan vatandaş, su kesintileri ve toplanmayan çöpler üzerinden yöneticilere tepki göstererek şöyle konuştu:
“Sularım akmıyorsa, çöplerim toplanmıyorsa, İzmir’in göbeğinde balıklarım ölüyorsa, o yönetim kademelerinin hepsine hesap sorarım.”
ÇÖP VE FARE TEPKİSİ
Konuşmasında İzmir’in sokaklarındaki çöp sorununa da değinen vatandaş, çöplerin biriktiğini ve farelerin dolaştığını dile getirerek belediye hizmetlerinin yetersizliğinden yakındı.
Kentte temel belediyecilik hizmetlerinin yerine getirilmesi gerektiğini belirten vatandaş, yaşanan problemlerin sorumlularından hesap sorulması gerektiğini söyledi.