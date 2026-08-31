Uzmanından velilere çanta uyarısı: Skolyoza davetiye çıkarmayın!

ÇOCUĞUN HAYATINI ETKİLİYOR: Yanlış çanta seçiminin özellikle küçük çocukların sağlığında olumsuz etkiler bıraktığını kaydeden Şahin, çantalarında aşırı yüklenmemesi gerektiğine dikkat çekti. Şahin, "Çocuklarımıza okul çantası alırken 2 şeye dikkat etmeliyiz. Taşıdıkları ağırlık ve okul çantasının şekli çok önemli. Okul çağındaki çocukların yanlış çanta seçimi ve kullanımı çocukların duruş bozukluklarına ve omurga sorunlarına neden olabilir. Ciddi riskler oluşturur. Örnek vermek gerekirse skolyoz, kifoz gibi duruş bozukluklarına sebep olabilir. Uygun çantamızın özellikleri önce şekil olarak anlatırsak çift askılı çantaları almalı tek taraflı çantaları tercih etmemeliyiz. Çantada aşırı yükten uzak durmalıyız. Çantalarda göğüs ve bel kemeri olursa daha uygun olacaktır. Ayrıca askılarında yumuşatıcı pedler olursa daha uygun olacaktır. Çantanın ağırlığı bizim için çok önemli. Çünkü çocukların yaşlarını kilolarını düşünecek olursak çok ağır yükler taşıyorlar. Çantanın ağırlığını basitçe şöyle ayarlayabiliriz. Çocuğumuzun kilosunun yüzde 10 veya 15'i kadar olmalıdır. Çantanın yerleştirilmesini buna göre yapmalıyız. Bunu sağlamak için neler yapabiliriz. Çocuğumuzun çantasına süslü ya da metal ağırlığı olan matara, kalem kutusu, ağır sözlük gibi materyallerden uzak durabiliriz. Çocuğumuzun işini görecek daha hafif malzemeleri tercih edelim. Çocuklarımıza da çantaların askılarını 2 omzuna asması konusunda uyarılarda bulunalım. Bunun dışında çocuklarımızın resim çantaları ya da rulolar oluyor, beslenme çantaları mümkün olduğunca omurgaya yakın taşınması gerekiyor. Bunun içinde mümkünse sırtta taşıma sırt çantası şeklinde olanlar tercih edilebilir. Bunun dışında okul idarelerinden dolap talebinde bulunulabilir. Birde çocuğumuzun ders programını takip edip her gün aynı eşyaları gezdirmek yerine ders programına uygun eşyalarla okula gitmesini sağlamalıyız" diye konuştu.