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Uzmanından velilere çanta uyarısı: Skolyoza davetiye çıkarmayın!

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Uzmanından velilere çanta uyarısı: Skolyoza davetiye çıkarmayın!

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde velilere okul çantası seçimi konusunda uyarıda bulunan Fizyoterapist Tanju Şahin, yanlış seçilen ve uygun kullanılmayan çantaların özellikle küçük çocuklarda omurga sağlığını olumsuz etkileyerek skolyoz ve kifoz gibi duruş bozukluklarına yol açabileceğini söyledi.

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Foto - Uzmanından velilere çanta uyarısı: Skolyoza davetiye çıkarmayın!

Millî Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak. Okul öncesi ve birinci sınıflar için ise 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde başlayacak. Düzceli öğrenci velileri de çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamak için, şimdiden kırtasiye ve giyim mağazalarının yolunu tutmaya başladı.

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Foto - Uzmanından velilere çanta uyarısı: Skolyoza davetiye çıkarmayın!

Okul alışverişlerinin olmazsa olmazlarından birisi ise okul çantaları ancak hatalı çanta seçimi küçük çocukların hayatlarını olumsuz etkileyebiliyor. Zorlu ve uzun tedavi süreci gerektiren skolyoz, kifoz gibi rahatsızlıklara neden olan hatalı çanta seçimi çocukların ağrılı süreç geçirmesine de sebep oluyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Müdürü Yardımcısı Fizyoterapist Tanju Şahin, okul alışverişi yaparken sağlıklı çanta seçimi hakkında bilgiler verdi.

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Foto - Uzmanından velilere çanta uyarısı: Skolyoza davetiye çıkarmayın!

ÇOCUĞUN HAYATINI ETKİLİYOR: Yanlış çanta seçiminin özellikle küçük çocukların sağlığında olumsuz etkiler bıraktığını kaydeden Şahin, çantalarında aşırı yüklenmemesi gerektiğine dikkat çekti. Şahin, "Çocuklarımıza okul çantası alırken 2 şeye dikkat etmeliyiz. Taşıdıkları ağırlık ve okul çantasının şekli çok önemli. Okul çağındaki çocukların yanlış çanta seçimi ve kullanımı çocukların duruş bozukluklarına ve omurga sorunlarına neden olabilir. Ciddi riskler oluşturur. Örnek vermek gerekirse skolyoz, kifoz gibi duruş bozukluklarına sebep olabilir. Uygun çantamızın özellikleri önce şekil olarak anlatırsak çift askılı çantaları almalı tek taraflı çantaları tercih etmemeliyiz. Çantada aşırı yükten uzak durmalıyız. Çantalarda göğüs ve bel kemeri olursa daha uygun olacaktır. Ayrıca askılarında yumuşatıcı pedler olursa daha uygun olacaktır. Çantanın ağırlığı bizim için çok önemli. Çünkü çocukların yaşlarını kilolarını düşünecek olursak çok ağır yükler taşıyorlar. Çantanın ağırlığını basitçe şöyle ayarlayabiliriz. Çocuğumuzun kilosunun yüzde 10 veya 15'i kadar olmalıdır. Çantanın yerleştirilmesini buna göre yapmalıyız. Bunu sağlamak için neler yapabiliriz. Çocuğumuzun çantasına süslü ya da metal ağırlığı olan matara, kalem kutusu, ağır sözlük gibi materyallerden uzak durabiliriz. Çocuğumuzun işini görecek daha hafif malzemeleri tercih edelim. Çocuklarımıza da çantaların askılarını 2 omzuna asması konusunda uyarılarda bulunalım. Bunun dışında çocuklarımızın resim çantaları ya da rulolar oluyor, beslenme çantaları mümkün olduğunca omurgaya yakın taşınması gerekiyor. Bunun içinde mümkünse sırtta taşıma sırt çantası şeklinde olanlar tercih edilebilir. Bunun dışında okul idarelerinden dolap talebinde bulunulabilir. Birde çocuğumuzun ders programını takip edip her gün aynı eşyaları gezdirmek yerine ders programına uygun eşyalarla okula gitmesini sağlamalıyız" diye konuştu.

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Foto - Uzmanından velilere çanta uyarısı: Skolyoza davetiye çıkarmayın!

duruş bozukluğu tedavisinin uzun bir süreç olduğunu belirten Şahin, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Çanta yerleşimi ise ağırlığı en çok olanı omurgamıza yakın tutmak. Ağır olan kitap, defter ya da materyaller çocuğun gövdesine yakın olan kısmına hafif olanlar ise gövdesinden uzak olan kısma konulmalı. Ayrıca matara, cetvel gibi materyalleri bir tarafa toplamaktan ziyade çantanın sağına ve soluna dağıtabiliriz. Birde dikkat etmemiz gereken başka husus çantanın askıları gevşek olmamalı. Yani çanta çocuğunuzun kalçasına kadar inmemeli, gövdeye yakın olmalı ve sırta tam oturmalı. Duruş bozukluğu olan rahatsızlıkların tedavisi var ancak uzun bir süreç. Çocuğumuz bu süreç içinde ağrıları, boyun, sırt ve omuz ağrılarına maruz kalıyor.”

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