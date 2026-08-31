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Gündem TOGG T6X fiyatıyla dengeleri değiştirecek! İşte talep toplama ve teslimat tarihi
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TOGG T6X fiyatıyla dengeleri değiştirecek! İşte talep toplama ve teslimat tarihi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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TOGG T6X fiyatıyla dengeleri değiştirecek! İşte talep toplama ve teslimat tarihi

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "T10X ve T10F'den sonra T6X'i özellikle geliştirdik ki, neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı. Buna uygun kampanya süreçlerimiz de olacak. Önümüzdeki haziran ayında talep toplamaya başlarız. Haziran ayı sonundan itibaren de kullanıcılarımıza araçlarımızı sevk etmeye başlayacağız” dedi.

Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG, ürün ailesini genişletmeye hazırlanıyor. T10X ve T10F'nin ardından geliştirilen T6X'in, daha erişilebilir fiyat politikasıyla pazara sunulması hedefleniyor.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yeni modelin fiyatından satış takvimine kadar merak edilen ayrıntıları açıkladı.

“ÇOK ÇOK DAHA HESAPLI OLACAK”

T6X'in geliştirilmesinde erişilebilir fiyat politikasının özellikle dikkate alındığını belirten Tosyalı, yeni modelin mevcut TOGG seçeneklerine kıyasla daha hesaplı olacağını söyledi.

Tosyalı, “T10X ve T10F'den sonra T6X'i özellikle geliştirdik ki, neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı” ifadelerini kullandı.

Yeni modelle TOGG teknolojisinin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırılması amaçlanırken, otomobilin satışa çıkışıyla birlikte tüketicilerin alım gücünü destekleyecek kampanyaların da devreye alınması planlanıyor.

HAZİRANDA TALEP TOPLANACAK

T6X'i bekleyenlerin en fazla merak ettiği konulardan biri olan satış takvimi de belli oldu.

Fuat Tosyalı, Haziran 2027'de talep toplamaya başlamayı planladıklarını belirterek, aynı ayın sonundan itibaren araçların kullanıcılara sevk edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Tosyalı, “Haziran ayı sonundan itibaren de kullanıcılarımıza araçlarımızı sevk etmeye, yani yollarda T6X'leri görmeye başlayacağız” dedi.

1 MİLYON 300 BİN TL HEDEFİ DEĞİŞMEDİ

T6X'in en fazla dikkat çeken taraflarından biri ise fiyatı olacak. Daha önce yeni model için 1 milyon 300 bin TL seviyesini gündeme getiren Tosyalı, bu hedefte değişiklik olmadığını söyledi.

Fiyat konusundaki soruya Tosyalı şu karşılığı verdi:

“Ben onu bu yılın başında bir mülakatımda söylemiştim. O günden bu yana stratejimizde ve hedeflerimizde bir değişiklik yok. T6X'i bu rekabetçi fiyat seviyelerinde sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Böylece 1 milyon 300 bin TL rakamının kesinleşmiş satış fiyatından ziyade TOGG yönetiminin hedeflediği fiyat seviyesi olduğu da ortaya konuldu.

T6X İLE YENİ BİR KİTLE HEDEFLENİYOR

Kompakt sınıfta konumlandırılması beklenen T6X'in, özellikle şehir içi kullanım arayanlar ve daha ulaşılabilir fiyatla elektrikli otomobile geçmek isteyen kullanıcılar açısından TOGG'un önemli modellerinden biri olması bekleniyor.

T6X'in piyasaya çıkmasıyla TOGG'un T10X ve T10F ile oluşturduğu ürün ailesi daha geniş bir fiyat aralığına yayılmış olacak.

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