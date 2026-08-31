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Gündem AVM’de skandal görüntü! Boykot edilen markanın hamburgerinden sümüklü böcek çıktı
Gündem

AVM’de skandal görüntü! Boykot edilen markanın hamburgerinden sümüklü böcek çıktı

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İstanbul Ataşehir'deki bir AVM'de bulunan ve Filistin meselesine duyarlı vatandaşlar tarafından boykot edilen ünlü fast-food zincirinden hamburger sipariş eden müşteri, yemeğini kontrol ettiğinde marulların arasından sümüklü böcek çıktığını fark etti. Olayın ardından müşterinin gerekli şikayetlerde bulunduğu öğrenilirken, firmadan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Ataşehir'deki bir AVM'de bulunan dünyaca ünlü restoran zinciri Shake Shack'ten hamburger sipariş eden müşteri, yemeğini kontrol ettiği sırada beklemediği bir durumla karşılaştı.
Hamburgerin içerisindeki marulların arasında sümüklü böcek olduğu öne sürülen bir canlı fark edildi.

MARULLARIN ARASINDAN ÇIKTI

Müşterinin sipariş ettiği hamburgerdeki yeşilliklerin arasında bulunan canlı, ürünün hazırlanması sırasında kullanılan malzemelerin temizliği ve kontrolüne ilişkin soru işaretlerine neden oldu.

FİRMADAN AÇIKLAMA YOK

Gıda Dedektifi'nin aktardığına göre olayın ardından mağdur vatandaşın gerekli şikayetlerde bulunduğu öğrenilirken firmadan şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.
Shake Shack, Tel Aviv'de ilk şubesini Şubat 2024'te açması nedeniyle Filistin yanlısı gruplar ve tüketiciler tarafından boykot çağrılarıyla karşılaşmıştı.

 
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