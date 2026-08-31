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Gündem Devlet Bahçeli'den Leyla Zana'ya taziye telefonu!
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Devlet Bahçeli'den Leyla Zana'ya taziye telefonu!

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Devlet Bahçeli'den Leyla Zana'ya taziye telefonu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski HDP Milletvekili Leyla Zana’yı telefonla arayarak acısını paylaştı ve taziye dileklerini iletti.

Diyarbakır eski Belediye Başkanı Mehdi Zana, önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Zana, dün Yenişehir Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından çok sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski HDP Milletvekili Leyla Zana’yı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA TAZİYE TELEFONU AÇMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Leyla Zana’yı telefonla arayarak taziyelerini bildirmişti.

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