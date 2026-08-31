  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
KKTC'deki yolcu gemisi alabora olmuştu! 9 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı Yeni hedefleri belli oldu! “Saldırı hazırlığına başladık” Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı TOGG T6X fiyatıyla dengeleri değiştirecek! İşte talep toplama ve teslimat tarihi Dr. Muhammed Mazhar Şahin’den Zelenski’ye sert çağrı: Netanyahu’nun gemisinden in! Siyonist İsrail’in yeni iftiralarına tepki 250 araç kayıp 1.9 milyon üyenin verileri kopyalandı... Hem yalancılar hem talancılar Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme: Adliyeye sevk edildiler Büyüme rakamları açıklandı! Türkiye ekonomisi yüzde 2,3 büyüdü Burak Özçivit kardeşinin düğününe gitmemişti! Babası nedenini açıkladı
Gündem Vicdansız alçaklar yasa da tanımıyorlar! İşgalci siyonistten Hristiyana da zulüm
Gündem

Vicdansız alçaklar yasa da tanımıyorlar! İşgalci siyonistten Hristiyana da zulüm

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Vicdansız alçaklar yasa da tanımıyorlar! İşgalci siyonistten Hristiyana da zulüm

Filistin halkının topraklarını şiddet ve zorbalıkla gasbeden Siyonist İsrail, Batı Yaka’daki Hristiyanlara da zulmediyor. Tayyibe beldesinde evleri için 300 bin dolar harcayan ve zorlu yasal prosedürleri tamamlayan Filistinli Hristiyan bir aile, sadece bir hafta yaşadıkları evlerini boşaltmaya mecbur bırakıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tayyibe beldesinde gaspçı İsraillilerin terör estirmesi sonucu Filistinli Beşir Naim ve ailesi, 300 bin dolar harcayarak 7 yılda tamamladıkları evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Tüm yasal izinleri almalarına rağmen fanatik siyonistlerin ölümcül tehdit ve saldırılarına maruz kalan Filistinli aile, 1 milyon şekelden fazla harcama yaptıkları yuvalarında sadece bir hafta oturabildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sebebiyle, işgal altındaki Batı Yaka'nın orta kesimlerinde yer alan Tayyibe beldesinde Filistinli Hristiyan bir aile, sadece bir hafta yaşadıkları evlerini boşaltmaya mecbur kaldı.

El-Beyder İnsan Hakları Örgütünden yapılan açıklamada konuyla ilgili bilgi verildi.

İşgalci teröristler Hristiyan beldelerini de hedef alıyor!

Fanatik İsraillilerin saldırı ve tehditleri sebebiyle Filistinli Beşir Naim ve ailesinin, Ramallah'ın Tayyibe beldesindeki evini tahliye etmek zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, Naim'in belediyeden gerekli tüm yasal izinleri aldıktan sonra 7 yıl boyunca evin inşası ve eşyaları için 1 milyondan fazla şekel (yaklaşık 300 bin dolar) harcadığı ifade edildi.

Ev için, "Filistinlileri ve mülklerini hedef alan" zorlu yasal prosedürlerin tamamlandığı vurgulanan açıklamada, Naim ailesinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırı ve tehditlerine maruz kalarak evinde sadece bir hafta yaşayabildiği kaydedildi.

Batı Yaka’nın doğusundaki tepelerde kurulu olan Tayyibe beldesi, ağırlıklı olarak Hristiyan Filistinlilerden oluşuyor ve son aylarda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hedefinde yer alıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Yaka'da Filistinlilerin can ve mallarına yönelik saldırıları, Ekim 2023'ten bu yana yoğunlaşarak devam ediyor.

Ribat İnsani Yardım Derneği Soykırıma Rağmen Gazze’yi Bırakmıyor
Ribat İnsani Yardım Derneği Soykırıma Rağmen Gazze’yi Bırakmıyor

Aktüel

Ribat İnsani Yardım Derneği Soykırıma Rağmen Gazze’yi Bırakmıyor

Siyonist işgalcinin desteğiyle canlarını kurtardılar! Gazze'de işbirlikçi hainlere operasyon
Siyonist işgalcinin desteğiyle canlarını kurtardılar! Gazze'de işbirlikçi hainlere operasyon

Dünya

Siyonist işgalcinin desteğiyle canlarını kurtardılar! Gazze'de işbirlikçi hainlere operasyon

Trump'ın çağrısı da durduramadı: Gazze'ye saldırıda çiftçi katledildi!
Trump'ın çağrısı da durduramadı: Gazze'ye saldırıda çiftçi katledildi!

Gündem

Trump'ın çağrısı da durduramadı: Gazze'ye saldırıda çiftçi katledildi!

İşgal rejimi sınır tanımıyor! Gazze’de eczaneler de hedefte
İşgal rejimi sınır tanımıyor! Gazze’de eczaneler de hedefte

Gündem

İşgal rejimi sınır tanımıyor! Gazze’de eczaneler de hedefte

Anketlerde gerileyen Netanyahu’dan Gazze ve İran’a yönelik yeni tehditler
Anketlerde gerileyen Netanyahu’dan Gazze ve İran’a yönelik yeni tehditler

Dünya

Anketlerde gerileyen Netanyahu’dan Gazze ve İran’a yönelik yeni tehditler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23