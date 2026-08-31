Vicdansız alçaklar yasa da tanımıyorlar! İşgalci siyonistten Hristiyana da zulüm

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tayyibe beldesinde gaspçı İsraillilerin terör estirmesi sonucu Filistinli Beşir Naim ve ailesi, 300 bin dolar harcayarak 7 yılda tamamladıkları evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Tüm yasal izinleri almalarına rağmen fanatik siyonistlerin ölümcül tehdit ve saldırılarına maruz kalan Filistinli aile, 1 milyon şekelden fazla harcama yaptıkları yuvalarında sadece bir hafta oturabildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sebebiyle, işgal altındaki Batı Yaka'nın orta kesimlerinde yer alan Tayyibe beldesinde Filistinli Hristiyan bir aile, sadece bir hafta yaşadıkları evlerini boşaltmaya mecbur kaldı.

El-Beyder İnsan Hakları Örgütünden yapılan açıklamada konuyla ilgili bilgi verildi.

İşgalci teröristler Hristiyan beldelerini de hedef alıyor!

Fanatik İsraillilerin saldırı ve tehditleri sebebiyle Filistinli Beşir Naim ve ailesinin, Ramallah'ın Tayyibe beldesindeki evini tahliye etmek zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, Naim'in belediyeden gerekli tüm yasal izinleri aldıktan sonra 7 yıl boyunca evin inşası ve eşyaları için 1 milyondan fazla şekel (yaklaşık 300 bin dolar) harcadığı ifade edildi.

Ev için, "Filistinlileri ve mülklerini hedef alan" zorlu yasal prosedürlerin tamamlandığı vurgulanan açıklamada, Naim ailesinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırı ve tehditlerine maruz kalarak evinde sadece bir hafta yaşayabildiği kaydedildi.

Batı Yaka’nın doğusundaki tepelerde kurulu olan Tayyibe beldesi, ağırlıklı olarak Hristiyan Filistinlilerden oluşuyor ve son aylarda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hedefinde yer alıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Yaka'da Filistinlilerin can ve mallarına yönelik saldırıları, Ekim 2023'ten bu yana yoğunlaşarak devam ediyor.