  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji WhatsApp, yeni mesaj düzenleme özelliğini test ediyor
Teknoloji

WhatsApp, yeni mesaj düzenleme özelliğini test ediyor

WhatsApp, kullanıcıların gönderdikleri mesajı düzenleyebileceğini yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 12:22:00 -
WhatsApp, yeni mesaj düzenleme özelliğini test ediyor

WhatsApp uygulamasına sürekli olarak yeni özellikler ekleyen geliştirici ekip, mesajlara emoji ile tepki verilmesini sağlayan özelliği geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı.

Meta bünyesinde yer alan uygulama, şimdi de mesaj düzenleme özelliğini gündemine aldı.

Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, gönderdikleri mesajları kısa bir süreliğine değiştirilebilecek. Böylece hatalı yazılan mesajın doğrusunu tekrar gönderme devri kapanacak.

WhatsApp testlere başladı

Mesaj düzenleme özelliği şimdilik Android'de test ediliyor ancak iOS ve masaüstü sürümlerde de kısa süre içerisinde testlerin başlayacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, söz konusu özellik Skype ve Telegram gibi diğer anlık mesajlaşma uygulamalarında zaten kullanılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay