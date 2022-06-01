WhatsApp, yeni mesaj düzenleme özelliğini test ediyor

WhatsApp uygulamasına sürekli olarak yeni özellikler ekleyen geliştirici ekip, mesajlara emoji ile tepki verilmesini sağlayan özelliği geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı.

Meta bünyesinde yer alan uygulama, şimdi de mesaj düzenleme özelliğini gündemine aldı.

Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, gönderdikleri mesajları kısa bir süreliğine değiştirilebilecek. Böylece hatalı yazılan mesajın doğrusunu tekrar gönderme devri kapanacak.

WhatsApp testlere başladı

Mesaj düzenleme özelliği şimdilik Android'de test ediliyor ancak iOS ve masaüstü sürümlerde de kısa süre içerisinde testlerin başlayacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, söz konusu özellik Skype ve Telegram gibi diğer anlık mesajlaşma uygulamalarında zaten kullanılıyor.