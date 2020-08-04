WhatsApp yanlış bilgilerin önüne geçecek!

Günümüzde haberleşmenin ve iletişimin önemi birçok alışkanlığımızdan daha fazla öneme sahip. Teknoloji aygıtları sayesinde iletmek istediğimiz mesaj saliseler içinde göndermek istediğimiz kişiye ulaşıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile birlikte dünyaca ünlü sosyal haberleşme uygulaması WhatsApp'ta büyük önem kazandı. Haberleşmeni bu denli kolay olması beraberinde de büyük sorunlar getiriyor. Örneğin asılsız haberler. Şimdilerde ise WhatsApp yanlış bilgilerin önüne geçebilmek için bir yöntem geliştirdi. Yönteme göre, WhatsApp üzerinden yapılan paylaşımların yanında bir simge olacak ve doğrudan internetteki sonuçlara ulaşılabilecek. Bu sayede iddia edilen bilginin kaynağı teyit edilebilecek. Yanlış bilgilendirme ve yönlendirmenin önüne geçmeyi planlayn WhatsApp, şuan için bu yöntemi sadece İtalya, Brezilya, ABD, İrlanda, İngiltere, İspanya ve Meksika'daki kullanıcılar için kullanıma sundu.