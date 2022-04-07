WhatsApp web'de görüntülü arama nasıl yapılır?

WhatsApp kullanıcıları WhatsApp Web’ten görüntülü konuşmayı ne zaman yapacağız? WhatsApp Web görüntülü konuşma özelliği geldi mi? sorularını sora sor bir hal olmuşlardı. Özellikle de koruna salgını döneminde sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde, yine evden yapılması sebebiyle iş toplantılarının WhatsApp üzerinden yapılması 'WhatsApp Web görüntülü konuşma isteğini daha da artırdı. Sosyal medya platformu WhatsApp, Görüntülü konuşmanın yanında sesli konuşma özelliği de WhatsApp Web'de kullanıma sunuldu. Peki WhatsApp Web görüntülü konuşma nasıl yapılır? Bilgisayarsan WhatsApp görüntülü konuşma nasıl açılır?

WhatsApp Web görüntülü konuşma nasıl yapılır?

WhatsApp Masaüstü uygulaması bilgisayarınızda yüklüyse bu uygulamayı kullanarak kişilerinizi hiçbir ücret ödemeden sesli ve görüntülü olarak arayabilirsiniz.

Bilgisayarınızın ve telefonunuzun İnternet’e bağlı olduğuna ve güçlü bir İnternet bağlantısına sahip olduğunuza emin olun.

WhatsApp’ı sunulan en yeni sürümüne güncelleyin.

Cihazınızın masaüstünden arama özelliğini desteklediğine emin olun. Masaüstünden arama özelliği Windows 10 64 bit sürüm 1903 veya daha yeni Windows sürümlerinde ve macOS 10.13 veya daha yeni macOS sürümlerinde kullanılabilir.

Bir mikrofona, kameraya ve hoparlöre sahip olduğunuza emin olun.

Bilgisayarınızın ses ayarlarına giderek mikrofon ve hoparlörünüzle ilgili sorunları giderin.

En iyi ses çıkışını elde etmek için mikrofonlu kulaklık kullanın. Ayrı bir harici mikrofon ve hoparlör kullanmak yankıya neden olabilir.

Kameranızın kullanılabilir durumda olduğuna emin olun.

WhatsApp’ın mikrofonunuza ve kameranıza erişmesine izni verdiğinize emin olun.

WhatsApp Web görüşmesi yapılıyor mu?

WhatsApp Web grup aramaları şu anda WhatsApp Masaüstü’nde desteklenmemektedir. Sanal ses ve görüntü cihazları desteklenmemektedir.

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