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Teknoloji WhatsApp Web neden açılmıyor? WhatsApp Web çöktü mü? WhatsApp Web'de mesaj neden gitmiyor?
Teknoloji

WhatsApp Web neden açılmıyor? WhatsApp Web çöktü mü? WhatsApp Web'de mesaj neden gitmiyor?

WhatsApp Web’te sıkıntı mı var? WhatsApp Web ne oldu, neden girilmiyor? Mesajlaşma platformu WhatsApp'a erişim sorunları yaşanıyor. WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor? WhatsApp Web neden açılmıyor? İşte son gelen gelişmeler.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 08:37:00 - 2022-04-29 08:38:16
WhatsApp Web neden açılmıyor? WhatsApp Web çöktü mü? WhatsApp Web'de mesaj neden gitmiyor?

WhatsApp kullanıcıların bir kısmı son saatlerde mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunları yaşamaya başladı. Raporlara göre bazı kullanıcılar WhatsApp Web'e giremezken, bazı kullanıcılar ise mesajların gitmediğini belirtti. Sorunun kaynağı ise henüz açıklanmadı.

WhatsApp Web'de mesaj neden gitmiyor?

WhatsApp kullanıcıların, uygulamalar ile ilgili anlık şikayet bildirdikleri Dowdetector'ün açıklamasına göre WhatsApp'ta son birkaç saattir bazı sorunlar var. WhatsApp'ta bu kez masaüstü ve mobil uygulamalarında sorun yaşanıyor. Mesajlar karşı tarafa iletilemezken, diğer yandan masaüstünden de uygulamaya girişte bazı erişim sorunları mevcut. Şu anda resmi olarak henüz bir açıklama gelmedi. Ancak kullanıcıların yüzde 50'si sunucu, yüzde 38'i mesaj gönderme ve yüzde 12'si de ileti almayla ilgili sorun yaşıyor. 

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