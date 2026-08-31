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Dünya Ürdün ordusu: Hava sahamızı ihlal eden 8 füze engellendi
Dünya

Ürdün ordusu: Hava sahamızı ihlal eden 8 füze engellendi

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ürdün ordusu: Hava sahamızı ihlal eden 8 füze engellendi

Ürdün ordusu, İran’ın bölgedeki ABD askerî hedeflerine yönelik misilleme saldırılarının ardından ülke hava sahasına giren sekiz füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Saldırıların yol açtığı olası hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İran’ın Ürdün’de ABD askerî varlığının bulunduğu üsleri hedef aldığını duyurmasının ardından Amman yönetiminden ilk açıklama geldi.

Ürdün ordusu, ülkenin hava savunma sistemlerinin füze saldırıları sırasında devreye sokulduğunu bildirdi.

Ürdün, İran’ın misilleme saldırılarını doğruladı. Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin füze saldırılarına karşı devreye girdiği belirtilerek, "Ürdün hava sahasını ihlal eden 8 füze engellenmiştir" denildi. Saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İran, ABD’nin son saldırısına misilleme yapmıştı

ABD ordusu İran’ın Larak adasındaki füze rampalarını hedef almış, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ise misilleme olarak Ürdün’deki ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan
Kral Hüseyin ve El-Azrak üslerine füze ve insansız hava araçları ile saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

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