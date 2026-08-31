Ürdün ordusu: Hava sahamızı ihlal eden 8 füze engellendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ürdün ordusu, İran’ın bölgedeki ABD askerî hedeflerine yönelik misilleme saldırılarının ardından ülke hava sahasına giren sekiz füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Saldırıların yol açtığı olası hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.
İran’ın Ürdün’de ABD askerî varlığının bulunduğu üsleri hedef aldığını duyurmasının ardından Amman yönetiminden ilk açıklama geldi.
Ürdün ordusu, ülkenin hava savunma sistemlerinin füze saldırıları sırasında devreye sokulduğunu bildirdi.
Ürdün, İran’ın misilleme saldırılarını doğruladı. Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin füze saldırılarına karşı devreye girdiği belirtilerek, "Ürdün hava sahasını ihlal eden 8 füze engellenmiştir" denildi. Saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
İran, ABD’nin son saldırısına misilleme yapmıştı
ABD ordusu İran’ın Larak adasındaki füze rampalarını hedef almış, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ise misilleme olarak Ürdün’deki ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan
Kral Hüseyin ve El-Azrak üslerine füze ve insansız hava araçları ile saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.