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Gündem Girne-Taşucu seferinde facia: Türkiye arama-kurtarma çalışmalarına katıldı
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Girne-Taşucu seferinde facia: Türkiye arama-kurtarma çalışmalarına katıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Girne-Taşucu seferinde facia: Türkiye arama-kurtarma çalışmalarına katıldı

KKTC’den Mersin’e gitmek üzere yola çıkan yolcu gemisinin alabora olması sonucu can kayıpları yaşandı. Türkiye, kayıp yolculara ulaşılması amacıyla bölgeye helikopter, bot, dalış timi ve Deniz Kuvvetlerine ait gemiler gönderdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na hareket eden yolcu gemisinin 30 Ağustos’ta alabora olması üzerine geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlarken Türkiye’nin KKTC makamlarıyla yakın koordinasyon içinde çalıştığını bildirdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TAZİYE MESAJI

Bakanlığın açıklamasında, faciadan duyulan derin üzüntü dile getirilerek, “Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına, milletimize ve KKTC halkına taziyelerimizi sunuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA TÜRKİYE’DEN KAPSAMLI DESTEK

Kayıp yolcuların bulunması için KKTC makamları tarafından yürütülen çalışmalara Türkiye’nin tüm imkânlarıyla destek verdiği belirtildi.

Bu kapsamda Türkiye’den iki helikopter, iki bot ve bir dalış timinin bölgeye gönderildiği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki geminin de arama-kurtarma faaliyetlerine katıldığı açıklandı.

ÇALIŞMALAR ORTAK KOORDİNASYONLA SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanlığı, daha fazla can kaybının önlenmesi ve kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmaların KKTC makamlarıyla yakın eş güdüm ve iş birliği içinde devam ettiğini bildirdi.

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