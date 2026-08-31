Çorum’da camiden yükselen ses, herkesi dumura uğrattı! Duyan dönüp bir daha baktı

Çorum'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Kentte bulunan bir caminin hoparlörlerinden ABD'li şarkıcı Lana Del Rey'in "Summertime Sadness" isimli parçası çalındı.

CAMİ HOPARLÖRLERİNDEN ŞARKI SESİ YÜKSELDİ

Caminin hoparlörlerinden bir süre boyunca şarkının duyulduğu anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde caminin minaresinden çevreye yayılan müzik sesi duyuldu.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şarkının cami hoparlörlerinden neden ve nasıl çalındığına ilişkin ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarla yetkililerden konuyla ilgili açıklama beklediklerini ifade etti.