  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
KKTC'de 3 gün yas ilan edildi Batman’da spor salonunda korkunç yangın! 2 kişi hayatını kaybetti Rusya'dan Ukrayna'ya İHA darbesi! Kiev'deki askeri lojistik merkezi vuruldu! Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Lübnan'a net mesaj! İsrail tehdidine karşı tam destek kararı! Kızıldeniz’de kritik operasyon! Husilere gittiği belirtilen İHA parçaları ele geçirildi Veli Ağbaba’nın ailesine uzanan 20 milyonluk dosya! “Yeğenine kokain sattım” deyip tehdit ettiler Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj: Bin yıldır böyle ayakta kaldık Kadınların gizli görüntüleri skandalında Bakanlık harekete geçti! Güzellik merkezine kilit Kıbrıs'taki gemi faciası sonrası Bakan Çiftçi'den acı açıklama! "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada!" İzmir’de kalpleri ısıtan görüntüler! Çarşaflı kadının teklifini kabul eden anne-kız tesettüre büründü!
Gündem Çorum’da camiden yükselen ses, herkesi dumura uğrattı! Duyan dönüp bir daha baktı
Gündem

Çorum’da camiden yükselen ses, herkesi dumura uğrattı! Duyan dönüp bir daha baktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Çorum'da bir caminin hoparlörlerinden yükselen ses, herkesi şaşırttı.

Çorum'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Kentte bulunan bir caminin hoparlörlerinden ABD'li şarkıcı Lana Del Rey'in "Summertime Sadness" isimli parçası çalındı.

CAMİ HOPARLÖRLERİNDEN ŞARKI SESİ YÜKSELDİ

Caminin hoparlörlerinden bir süre boyunca şarkının duyulduğu anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde caminin minaresinden çevreye yayılan müzik sesi duyuldu.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şarkının cami hoparlörlerinden neden ve nasıl çalındığına ilişkin ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarla yetkililerden konuyla ilgili açıklama beklediklerini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23