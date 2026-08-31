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Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’daki gizli detay ortaya çıktı: "Frank işareti" alarmı verildi

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Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’daki gizli detay ortaya çıktı: “Frank işareti” alarmı verildi

Geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo olarak sağlığına kavuşan komedyen Cem Yılmaz'ın kulak memesinde görülen dikey çizgi, tıp dünyasının ve sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Uzmanlar, literatürde "Frank işareti" olarak bilinen bu bulgunun koroner arter hastalığı ve kardiyovasküler riskle ilişkili olabileceğini belirtti. Çizginin tek başına bir hastalık tanısı koydurmayacağını vurgulayan uzmanlar, sigara ve tansiyon gibi ek risk faktörleri bulunanlar için önemli bir uyarı işareti olabileceğine dikkat çekti.

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Foto - Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’daki gizli detay ortaya çıktı: "Frank işareti" alarmı verildi

Komedyen Cem Yılmaz, geçirdiği kalp krizinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Anjiyo operasyonu geçiren Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilirken, Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu'nun yaptığı paylaşım dikkat çekti.

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Foto - Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’daki gizli detay ortaya çıktı: "Frank işareti" alarmı verildi

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, Cem Yılmaz'ın kulak memesindeki belirgin çizgiye işaret ederek tıp literatüründe "Frank işareti" olarak bilinen bulgu hakkında bilgi verdi. Kulak memesinde görülen dikey çizginin "Frank işareti" olarak adlandırıldığını belirten Yılancıoğlu, "Bu bulgu ilk kez 1970'lerde koroner arter hastalığıyla ilişkilendirildi ve o zamandan beri birçok gözlemsel çalışmada ateroskleroz, koroner arter hastalığı ve kardiyovasküler riskle ilişkisi araştırıldı" dedi.

#3
Foto - Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’daki gizli detay ortaya çıktı: "Frank işareti" alarmı verildi

Frank işareti bulunan kişilerde koroner arter hastalığının daha sık görülebileceğini gösteren meta-analizler bulunduğunu aktaran Yılancıoğlu, bunun olası nedenleri arasında damar yaşlanması, mikrovasküler değişiklikler ve elastik doku kaybının yer aldığını ifade etti.

#4
Foto - Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’daki gizli detay ortaya çıktı: "Frank işareti" alarmı verildi

Kulak memesindeki çizginin tek başına hastalık belirtisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini özellikle vurgulayan Yılancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’daki gizli detay ortaya çıktı: "Frank işareti" alarmı verildi

"Frank işareti tek başına kalp hastalığı tanısı koydurmaz. Yaşla birlikte daha sık görülür ve sağlıklı kişilerde de bulunabilir. Yani kulağınızda bu çizginin olması 'kalp hastasısınız' anlamına gelmez; fakat özellikle sigara, hipertansiyon, yüksek LDL, diyabet veya aile öyküsü gibi başka risk faktörleri de varsa, kardiyovasküler riskinizi değerlendirmek için küçük bir hatırlatıcı olabilir."

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