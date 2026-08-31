Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’daki gizli detay ortaya çıktı: “Frank işareti” alarmı verildi

Geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo olarak sağlığına kavuşan komedyen Cem Yılmaz'ın kulak memesinde görülen dikey çizgi, tıp dünyasının ve sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Uzmanlar, literatürde "Frank işareti" olarak bilinen bu bulgunun koroner arter hastalığı ve kardiyovasküler riskle ilişkili olabileceğini belirtti. Çizginin tek başına bir hastalık tanısı koydurmayacağını vurgulayan uzmanlar, sigara ve tansiyon gibi ek risk faktörleri bulunanlar için önemli bir uyarı işareti olabileceğine dikkat çekti.