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Giresun'da gece boyu süren sağanak hayatı felç etti! Karadeniz Sahil Yolu göle döndü!

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Giresun'da gece boyu süren sağanak hayatı felç etti! Karadeniz Sahil Yolu göle döndü!

Giresun genelinde etkisini artıran şiddetli yağış Piraziz ilçesinde ulaşımı vurarak Karadeniz Sahil Yolu'nu su birikintileriyle doldurdu.

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Foto - Giresun'da gece boyu süren sağanak hayatı felç etti! Karadeniz Sahil Yolu göle döndü!

Giresun'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış, Piraziz ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda su baskınına neden oldu. Su seviyesinin yükselmesiyle Ordu-Giresun istikametinde trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

#2
Foto - Giresun'da gece boyu süren sağanak hayatı felç etti! Karadeniz Sahil Yolu göle döndü!

Edinilen bilgilere göre, kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından Piraziz ilçesindeki Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümleri suyla doldu. Yolda oluşan su birikintileri nedeniyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

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Foto - Giresun'da gece boyu süren sağanak hayatı felç etti! Karadeniz Sahil Yolu göle döndü!

Karayolları ekipleri, suyun tahliye edilmesi ve ulaşımın normale dönmesi için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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