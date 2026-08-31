Giresun'da gece boyu süren sağanak hayatı felç etti! Karadeniz Sahil Yolu göle döndü!
Giresun genelinde etkisini artıran şiddetli yağış Piraziz ilçesinde ulaşımı vurarak Karadeniz Sahil Yolu'nu su birikintileriyle doldurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Giresun genelinde etkisini artıran şiddetli yağış Piraziz ilçesinde ulaşımı vurarak Karadeniz Sahil Yolu'nu su birikintileriyle doldurdu.
Giresun'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış, Piraziz ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda su baskınına neden oldu. Su seviyesinin yükselmesiyle Ordu-Giresun istikametinde trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından Piraziz ilçesindeki Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümleri suyla doldu. Yolda oluşan su birikintileri nedeniyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Karayolları ekipleri, suyun tahliye edilmesi ve ulaşımın normale dönmesi için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
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