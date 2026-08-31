Türkiye'nin sanayi devine 90 gün süre verildi: Eğer durumu toparlayamazlarsa iflas kararı çıkacak
Motor üretimi alanında faaliyet gösteren ünlü sanayi kuruluşundan kötü haber geldi. Firmaya 90 gün konkordato süresi verildi. İşte detaylar...
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Motor üretimi alanında faaliyet gösteren ünlü sanayi kuruluşundan kötü haber geldi. Firmaya 90 gün konkordato süresi verildi. İşte detaylar...
Tekreferans'ta yer alan habere göre yaklaşık iki yıl önce konkordato için başvuran İzmir’deki redüktör üreticisi şirket, mahkemeden konkordato tasdiki alamadı.
Şirket ve sahibi, diğer bir mahkemeye başvurarak konkordato sürecini başkan başlatmak zorunda kaldı.
İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, İzmir’in köklü redüktör üreticilerinden olan Ata Redüktör firması ve Şirket Sahibi Ahmet Atagün’ün konkordato başvurusu üzerine 2024 Aralık ayında üç ay geçici mühlet verdi.
İzmir Torbalı ve Ankara İvedik OSB Sitesi’ndeki fabrikalarında üretim yapan, imalatın yanı sıra 20 yılı aşkın süredir yurtiçinde ve çeşitli ülkelerdeki projeler üzerinde faaliyet gösteren firmaya 2025 Mart ayından itibaren bir yıl kesin mühlet veren aynı mahkeme, şirketin konkordato kesin mühletinin kaldırılmasını ve konkordato tasdiki talebini ise 17 Temmuz 2026 tarihli mahkeme kararı ile reddetti.
Bunun üzerine Ahmet Atagün ve Ata Redükter, konkordato talebiyle İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme 27 Ağustos 2026 tarihi itibariyle Atagün ve Ata Redüktör’e üç ay geçici mühlet verdi.
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