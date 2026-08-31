Anketlerde gerileyen Netanyahu’dan Gazze ve İran’a yönelik yeni tehditler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümetine yakınlığıyla bilinen Kanal 14 televizyonunun canlı yayınında Gazze, İran, Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Batı Şeria’ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’deki faaliyetlerinin henüz tamamlanmadığını savunan Netanyahu, ülkesinin bölgede yeni tehditlerle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMINI HEDEF ALDI

İran’ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini iddia eden Netanyahu, “Onları geriletmiş olsak da atom bombası üretmek amacıyla nükleer programlarını yeniden başlatmaya kararlılar.” dedi.

İran tehdidinin ortadan kalkmadığını ileri süren Netanyahu, başbakanlık görevini sürdürdüğü müddetçe Tahran yönetiminin nükleer programını yeniden başlatmasına izin vermeyeceğini söyledi.

İran yönetiminin geleceğine ilişkin bir soru üzerine Netanyahu, ülkenin geçmişe kıyasla daha zayıf ve istikrarsız durumda olduğunu iddia etti.

“GEREKİRSE TÜM GAZZE’Yİ İŞGAL EDERİZ”

Hamas’ın silah bırakmaması durumunda İsrail’in nasıl hareket edeceği sorulan Netanyahu, gerekmesi halinde Gazze’nin tamamını işgal edeceklerini söyledi.

Filistin devletinin kurulmasına bugüne kadar izin vermediğini savunan İsrail Başbakanı, bundan sonra da böyle bir devletin kurulmasına karşı çıkacağını belirtti.

BATI ŞERİA’DAKİ SALDIRILARI KÜÇÜMSEDİ

Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunan İsraillileri “az sayıda genç” olarak nitelendirdi. Bu kişilere seslenen Netanyahu, “Bir köye girmek mi istiyorsunuz? Giremezsiniz. Bu sizin işiniz değil. Orada ordu var, polis var, hükümet var.” ifadelerini kullandı.

İsrailli saldırganların eylemlerinin yasa dışı yerleşim faaliyetlerine zarar verdiğini ve İsrail’in uluslararası itibarını olumsuz etkilediğini ileri süren Netanyahu, Batı Şeria’daki saldırıların medya tarafından abartıldığını savundu.

Netanyahu, İngiltere’de insanların sosyal medya paylaşımları nedeniyle sorguya çağrıldığını iddia ederek Londra yönetimini de hedef aldı.

LİKUD ANKETLERDE İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Seçimlere ilişkin son kamuoyu araştırmalarında Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi’nin, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi’nin gerisinde kaldığı belirtiliyor.

Netanyahu’nun seçim yaklaşırken güvenlik tehditlerini öne çıkararak söylemlerini sertleştirdiği ve “korku” merkezli bir kampanyayla kaybettiği desteği yeniden kazanmaya çalıştığı değerlendiriliyor.