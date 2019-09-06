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Whatsapp web karanlık mod nasıl kullanılır?

Çok konuşulan ve merak edilen WhatsApp webin karanlık modunu sizler için inceledik. Peki WhatsAppweb karanlık modu nasıl kullanılır? WhatsApp web karanlık modu nedir? Nasıl yüklenir? İşte detaylar...

06 Eylül 2019 Cuma 21:07
Whatsapp web karanlık mod nasıl kullanılır?

Çok konuşulan ve merak edilen Whatsapp webin karanlık modunu sizler için inceledik. Peki Whatsapp web karanlık modu nasıl kullanılır? Whatsapp web karanlık modu nedir? Nasıl yüklenir? İşte detaylar...

WhatsApp web kullanan kişilerin, gece kullanım konusunda yaşadıkları zorluk ve siyah sever kişilerin klasik dekordan şikayetçi olması, sebebiyle, sık sık sosyal medyada bu konu konuşuldu. Sonuç olarak bağımsız bir geliştirici tarafından "WhatsApp Web Night Mod" yapıldı ve piyasaya sürüldü.

Uyarı: Karanlık modu kullanmak isteyen kişiler, bilgilerinin çalınabileceği riskini göze alarak, yükleme yapmalıdırlar. Çünkü direkt olarak WhatsApp kurucuları tarafından değil, bağımsız kişiler tarafından gelişitirilmiş ve bilgileriniz bilinmeyen kişilerin eline her an geçebilir.

WhatsApp Web karanlık mod nasıl kullanılır?

Mobil ve masaüstü kullanıcılarının uzun zamandır beklediği WhatsApp karanlık mod, masaüstü kullanıcıları için kullanıma sunuldu.

WhatsApp web karanlık mod

Bu yazılım sadece WhatsApp Web'in arayüzünden sorumlu olan dosyalarında değişiklik yaparak, bu modu etkin hale getiriyor.

  1. WhatsApp Web uygulamasını Windows Mağazası/App Store üzerinden indirin ve açın.
  2. Bu esnada sorun yaşıyorsanız, MacOS işletim sistemine sahip bir bilgisayarınız varsa, güvenlik uyarısı aldığınız için olabilir. Ayarlar bölümünden izin vermeniz, sorunu ortadan kaldıracaktır.
  3. Ardından karanlık mod için indirdiğiniz WADark dosyasını açın.
  4. Hemen dosyayı çalıştırdıktan sonra karanlık mod aktifleşecektir.
  5. WhatsApp Web karanlık modu kaldırmak için WADark klasörünü silmeniz yeterli olacaktır.
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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 21:07
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