WhatsApp Web girişi parmak iziyle mi olacak? WhatsApp Web girişi QR kodu iptal mi?

WhatsApp masaüstü kullanıcısıysanız, artık hesabınıza ulaşabilmek için sadece QR kodunu okutmanız yeterli değil. TechCrunch'ta yer alan habere göre, buna bir de biyometrik veriler (parmak izi ya da yüz tanıma) adımı ekleniyor.

Başka bir deyişle bilgisayarınızdan WhatsApp hesabınıza bağlanmak istediğinizde önce mobil cihazdan biyometrik verilerinizi doğrulamanız gerekecek. WhatsApp Web, WhatsApp Masaüstü veya Portal üzerinden WhatsApp’a giriş yapmak için telefonunuzu kullanarak QR kodunu taramanız gerekiyordu. Ancak kullanıcıların mahrem bilgilerine erişme skandalı sonrası geri atmak zorunda kalan WhatsApp şimdi de WhatsApp Web QR kodu ile girişine parmak izi ve yüz taramasını getirdi.

Haliyle akıllara gelen ilk soru Facebook'un biyometrik verileri toplamak için mi böyle bir adım attı sorusu oldu. Facebook, bu yeni özelliğin, kullanıcıların biyometrik verilerini toplaması gibi bir durumun söz konusu olmadığının ve girilecek olan verilerin şirket tarafından görülemeyeceğinin altını çizdi. WhatsApp ayrıca kullanıcılarına bu özelliği WhatsApp ayarlarından kapatma opsiyonu da sundu.

WhatsApp Web girişi nasıl yapılır?