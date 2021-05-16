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Teknoloji WhatsApp ve Telegram sosyal medyada birbirine girdi
Teknoloji

WhatsApp ve Telegram sosyal medyada birbirine girdi

WhatsApp, yürürlüğe giren yeni kullanıcı sözleşmesi sonrası sosyal medyada Telegram ile birbirine girdi. 2 şirket, sosyal medya hesaplarından birbirlerini eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 12:23:00 - 2021-05-16 12:27:53

WhatsApp mesajlaşma uygulamasının yürürlüğe giren yeni sözleşmesi oldukça büyük tartışma konusu olurken, sosyal medyada alternatif uygulama Telegram ile WhatsApp arasında karşılıklı atışma yaşandı.

Birbirilerine girdiler

Atışma sosyal medyada Telegram’ın paylaştığı bir resim ile başladı. Windows çöp kutusunun evrimini anlatan görselin en sonunda ise WhatsApp çöp kutusuna Facebook’un atıldığı bir ekleme yapıldı. Bunun üzerine WhatsApp verdiği cevapta Telegram’ın varsayılan olarak uçtan uca şifreleme sunmamasını ve bunu da gizli bir şekilde arkadaşlarına fısıldamasını gösteren bir resim kullandı. WhatsApp’ın paylaşımı sonrası tekrar cevap verme gereği duyan Telegram, hem Apple’ın hem Google’ın hem de WhatsApp’ın kendisinin mesajlara ulaşabildiğini anlattığı ve aslında her şeyin bir yalan üzerine kurulduğunu dile getirdiği temsili bir görsel paylaştı. Açıklamaya da kullanıcıların her şeyi çok iyi bildiğini ve açık kaynak projeleri buna göre seçtiğini yazdı. 

Telegram’ın son paylaşımı sonrası WhatsApp’tan herhangi bir cevap gelmedi.

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