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WhatsApp ve Instagram’a neden girilemiyor? WhatsApp ve Instagram ne zaman gelecek?

Whatsapp neden açılmıyor son dakika 2019? Dünyanın en popüler sosyal medya platformları olan Facebook, WhatsApp ve Instagrama, bugün TSİ 13.40 sularında kullanıcılar tarafından giriş yapılamadı. Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanıcıları Facebook, WhatsApp ve Instagrama neden girilemediğini araştırıyor.WhatsApp çöktü mü? Instagram’a neden girilemiyor? WhatsApp ve Instagrama ne zaman girilecek?

14 Nisan 2019 Pazar 14:55
WhatsApp ve Instagram’a neden girilemiyor? WhatsApp ve Instagram ne zaman gelecek?

Whatsapp neden açılmıyor? Dünyanın en popüler sosyal medya platformları olan Facebook, WhatsApp ve Instagrama, bugün TSİ 13.40 sularında kullanıcılar tarafından giriş yapılamadı. Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanıcıları Facebook, WhatsApp ve Instagrama neden girilemediğini araştırıyor.  WhatsApp çöktü mü? Instagram’a neden girilemiyor? WhatsApp ve Instagrama ne zaman girilecek?

WhatsApp, bugün öğleden sonra dünya genelinde çöktü. Uygulamaya giren kullanıcılar mesaj ya da fotoğraf gönderemiyor. WhatsApp'tan konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, Facebook ve Instagram'da da erişim sorunu yaşandığı göze çarpıyor. Haftalar önce yaşanan erişim sorununda Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı anda erişimdem kopmuş ve saatlerce dünya genelinde normale dönememişti. WhatsApp'ın erişim haritasına bakıldığında sorunun ağırlıklı olarak Avrupa'yı etkilediği görülüyor.

Facebook, ıngtagram ve Whatsapp'a neden girilemiyor?

Kullanıcılar Twitter ve farklı sosyal medya platformlarında WhatsApp ve Instagram’ın çöktüğünü belirtiyorkullanıcılar Twitter ve farklı sosyal medya platformlarında WhatsApp ve Instagram’ın çöktüğünü belirtiyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp’a dünya genelinde erişim sağlanamıyor. Sorunun neden yaşandığı hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.

 

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 14:55
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