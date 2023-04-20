WhatsApp, uzun süredir talep edilen bir özelliği daha bünyesine dahil etti

Bu özellik, iletinin amaçlarını anlatmaya yardımcı olacak ve her alıcının mesajda bulunan dosya hakkında anlaması gerekenleri tekrar tekrar söylemek zorunda kalmadan açıklama yapabilecekleri anlamına geliyor.

Özelleştirilmiş açıklama özelliği, dosya alt yazılarıyla benzer şekilde çalışır. Kullanıcılar, WhatsApp’ın otomatik olarak oluşturduğu açıklamayı kaldırıp kendi açıklamalarını ekleyebilirler. Alıcı, dosya ile ayrı bir mesaj olarak açıklamayı alacak ve böylece iletinin niyeti hakkında anlayış kazanacaklar. Bu özellik, en son WhatsApp beta v2.23.8.22’yi kuran kullanıcılar için varsayılan olarak etkinleştirilecek ve her alıcıya şeyleri tekrar etmek zorunda kalmamanın aynı amacını taşıyacak.

Özellik, Google Play Store aracılığıyla beta kullanıcılarına yavaşça sunuluyor. Ancak, bazı kullanıcılar diğer kullanıcıların durum güncellemelerini görememe veya videoları indirirken sorunlarla karşılaşma gibi sorunlar yaşadıklarını bildirdi.

WhatsApp, özelleştirilmiş açıklama özelliğine ek olarak, üç yeni güvenlik özelliği daha kullanıcılara sundu. Bu özellikler arasında Hesap Koruma, Cihaz Doğrulama ve Otomatik Güvenlik Kodları yer alıyor.

Hesap Koruma özelliği, kullanıcılara hesaplarının başka bir cihaza taşınma girişimlerinden haberdar olma imkanı sağlarken, Cihaz Doğrulama, mobil cihazlardaki kötü amaçlı yazılımın kullanıcıların izni olmadan telefonlarını istismar etmesini ve WhatsApp hesaplarını kullanarak istenmeyen mesajlar göndermesini önler. Otomatik Güvenlik Kodları özelliği, kullanıcıların sohbetlerinin güvenli olduğunu otomatik olarak doğrulamasına olanak tanıyacak. WhatsApp önemli yeniliği ile dikkat çekiyor.

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