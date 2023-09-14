WhatsApp, Türkiye için aktif etti... İşte beklenen o özellik!

WhatsApp, kullanıcıların güncel konuları takip etmelerini sağlayacak olan "Kanallar" özelliğini Türkiye'de kullanıma açtı. Kullanıcılar artık tıpkı Telegram'da olduğu gibi istedikleri kanalı ekleyip durum güncellemeleri alabilecek.

WhatsApp uzun süredir üzerinde çalıştığı "Kanallar" özelliğini Türkiye'de kullanıma açtı. Sırasıyla Türkiye'deki tüm WhatsApp kullanıcılarına gelecek olan bu özellik sayesinde kullanıcılar artık Telegram ve Signal uygulamalarında olduğu gibi takip ettiği sayfaların kanallarından bilgi akışını takip edebilecek.

Meta'nın sahibi olduğu şirket bunu "önemli olan şeyleri takip etmenin özel bir yolu" olarak adlandırıyor ve kullanabileceğiniz yollar arasında yerel ve spor güncellemelerini barındırıyor.

KANALLAR ÖZELLİĞİ NE İŞE YARIYOR?

Whatsapp'a gelecek olan bu özelliğini Twitter'ın sadece güncellemeleri kontrol etme versiyonu olarak düşünebilirsiniz. WhatsApp'ın en önemli güncellemelerini paylaşmak için yeni bir yer arayan tüm hükümetleri, transit ajansları, markaları kendisine çekebilmek için bu yöntemi uyguladığı düşünülüyor.

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WhatsApp'ın lansman blog yazısına göre, Kanallar aynı zamanda bir dereceye kadar bir içerik oluşturma aracı, bir kitleye sahip olanların "metin, fotoğraf, video, çıkartma ve anket gönderebilecekleri" bir yer olarak kullanılacak. Şirket, ödeme ve diğer para kazanma hizmetlerini de Kanallar'a eklemeyi planlıyor.

Son Güncellemeler Durum Bölümünde Görüntülenecek

Kanalları WhatsApp'ta arayarak ya da yeni oluşturulan bir dizine göz atarak bulabilecek ve en son güncellemeleri uygulamanın 'Durum' bölümünde görebileceksiniz.

WHATSAPP GİTTİKÇE DAHA DA YENİLENİYOR

WhatsApp sadece son birkaç ay içinde bir hesabı birden fazla telefonda kullanmayı mümkün kıldı; özel bir bülten aracı ve yeni bir kullanıcı adı sistemi üzerinde çalışıyor; platforma anketler, alışveriş ve Facebook'a özgü bir dizi başka şey ekledi; Durum sistemini yeniledi; grup sohbetlerini geliştirdi ve çok daha fazlasını yaptı. Haber7'ye göre;

Kanallar, WhatsApp'ın sosyal medyayı mesajlaşmaya getirmeye çalıştığı en son yol olarak görülüyor.

Şirket, Kanalları "önde gelen küresel kuruluşlar ve Kolombiya ve Singapur'daki seçkin kuruluşlar" ile başlatmıştı ve özellik ilk etapta yalnızca bu iki ülkede kullanılıyordu. Ancak yeni güncellemeyle birlikte WhatsApp Türkiye'deki kullanıcılar için de 'Kanallar' özelliğini aktif etti.