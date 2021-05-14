WhatsApp süre doldu! Yarın ne olacak?

Ocak ayından bu yana tartışma konusu olan dayatma, kullanıcıları alternatif uygulamalara yöneltti. Türkiye’den de Turkcell’in BiP uygulaması alternatifler arasında tüm dünyada dikkat çekenlerin arasına girdi.

Facebook’un bünyesinde bulunan sohbet uygulaması WhatsApp’ın kişisel verileri ihlal ettiği gerekçesiyle tepki toplayan güncelleme süreci yarın başlıyor.

Uygulamayı kullanmak isteyenler için zorunlu olan güncellemeyi kabul etmediklerinde yavaş yavaş uygulamanın bazı alanlarını kullanamayacak ve sürecin sonunda uygulamayı hiç kullanamayacak. Daha önce son tarih olarak duyurulan 8 Şubat gelen tepkilerin ardından 15 Mayıs’a uzatılmıştı. Söz konusu güncellemenin Avrupa ülkelerinde zorunlu olmaması tepkileri daha da arttırmıştı.

Rekabet Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında re’sen soruşturma başlatmış, #WhatsappıSiliyoruz hashtag’li tepki kampanyaları sosyal medyada trend olmuştu.

Süreç nasıl işleyecek

2 milyara yakın kullanıcısı bulunan WhatsApp’tan yapılan açıklamaya göre, gizlilik ilkelerini 15 Mayıs 2021 tarihinden sonra hala kabul etmeyen kullanıcılara ne olacağıyla ilgili son günün 15 Mayıs olduğu ve bu tarihten sonra hala sözleşmeyi kabul etmeyenlerin yavaş yavaş sınırlandırılacağı belirtildi. İlk olarak kullanıcılar, sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim alacak ve bir süre sonra bu bildirim kalıcı hale gelecek. Daha sonra kullanıcılar aramaları cevaplandırabilecek ancak sohbet listelerine erişemeyecek. Bir sonraki adımda kullanıcılar bu özellikten de mahrum kalacak.

En çok korktuğumuz kişisel verilerimiz

Kişisel verilerin güvenliği tartışılırken dijital deneyim tasarım stüdyosu SHERPA’nın yaptığı kişisel verilerin güvenliği ve onun kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisini araştırması da açıklandı. Buna göre kullanıcılar en çok kameraya erişilmesinden korkuyor. Araştırmaya katılanlardan lokasyon, rehber, fotoğraf, mikrofon, lokal ağ, depolama, sağlık bilgileri, kamera, arka planda uygulama yenileme erişimi taleplerinde ne derece endişe sahibi olduklarını 1 ile 5 arasında puanlamaları istendi. Verilen yanıtlar doğrultusunda kişilerin bu bilgileri paylaşırken büyük oranda endişe duydukları sonucu ortaya çıktı.

Sonuçlarda en yüksek endişelenilen konular ise “kameralara ve fotoğraflara erişim izinleri, mikrofona, lokasyona ve lokal ağ bağlantısına erişim” olarak sıralanırken, en az endişe uyandıran bilgiler, arka planda uygulama yenileme ve sağlık bilgilerine erişim olarak araştırmaya yansıdı. Araştırmada 1-5 aralığındaki puanlama sırasına göre ortaya çıkan sonuçlar şöyle oluştu; Kameraya erişim 4,5, Fotoğraflara erişim 4,4, Mikrofona erişim 4,4, Rehbere erişim 4, Depolama erişimi 4, Lokasyona erişim 3,7, Lokal ağa erişim 3,7, Sağlık bilgilerine erişim 3,6, Arka planda uygulama yenileme 3,2.

Yerli uygulama tüm dünyada alternatif oldu

Ocak ayından beri kullanıcılar verilerinin üçüncü taraflarla paylaşılmasını dayatması ve kişisel verilerin güvenliği endişesi alternatif ve daha güvenli platform arayışına sürükledi. Platformlar arasındaki Turkcell BiP uygulaması sadece Türkiye’de değil dünyanın bir çok ülkesinde dikkatleri üzerine çekti. BiP; şeffaf gizlilik politikası, güvenli teknolojisi, rekabette öne çıkan üstün özellikleri ve sunduğu deneyim ile bu süreçte hem Türkiye’de hem yurtdışından büyük bir talep gördü. Böylece en çok yeni kullanıcı kazanan uygulamalardan biri de BiP oldu. Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP, dünyada da adından söz ettiriyor. Dünyanın 192 ülkesinde kullanılan BiP, bugün yaklaşık 80 milyon indirme sayısına ulaştı.

Diğer uygulamalar

Alternatifler arasında dikkat çeken Telegram, üçüncü şahıslar ve hükümetlerle herhangi bir veri paylaşmadığını açıkladı. Fakat uçtan uca şifreleme özelliği varsayılan olarak kapalı geliyor. Ayrıca Gizli Sohbet özelliğini başlatmak için görüşeceğiniz kişinin profiline girip “Gizli Sohbet Başlat” seçeneğine tıklamak gerekiyor. Şifreleme protokolü olarak da MTProto kullanılıyor ama açık kaynak kodlu değil.

Signal ise çok kaynaklı Signal Protokolü’nü kullanıyor ve uçtan uca şifrelemeye sahip. Meta verilerini de şifreleyen Signal, kişiler arasında güvenli iletişim için de Sealed Sender özelliğini kullanıyor. Mesajlaşmanın kimler arasında olduğunun bilinememesinin yanı sıra ekran görüntülerini engelleme seçeceği de öne çıkan güvenlik özelliklerinden biri.

Dijital göç

Yaşanan gelişmelerle birlikte BiP, Ocak-Şubat aylarında toplam 12 ülkede 1. sıraya yerleşti ve 19 ülkede ilk 3 arasında yer aldı. Kişisel veri hassasiyeti sebebiyle rakip uygulamalardan gerçekleşen dijital göçün başladığı 9 Ocak’tan itibaren BiP’in kazandığı yeni kullanıcı sayısı 33,2 milyonu aştı. Bunun yarısından fazlasını ise Türkiye dışındaki kullanıcılar oluşturdu. Özellikle Endonezya, Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Malezya başta olmak üzere yurtdışında 16,4 milyon üzerinde yeni kullanıcıya ulaştı. BiP’in aktif kullanıcısı aylık ortalama 30,4 milyonu aştı. Sesli görüşme sayısı yaklaşık 4 kat artarken, grup görüntülü görüşme süresi ise 7 katın üzerinde artış gösterdi. BiP, Web de kullanıcılarımız tarafından tercih edildi ve buradaki kullanıcı sayımızda da 16 kat büyüme kaydetti. BiP, Ocak ve Şubat aylarında Google Play’de en çok indirilen uygulama olurken, AppStore’daki 4.6 ve Google Play’deki 4.5 memnuniyet puanı ile rakiplerinden açık ara önde yer alarak kullanıcılardan da tam puan aldı.

Grup taşıma geçişi kolaylaştıracak

BiP’in fark oluşturan yetenekleri arasında 106 dilde anlık çeviri, uygulama içinde para transferi, acil durum butonu, HD kalitesiyle 10 kişiye kadar sesli ve görüntülü grup görüşme gibi gelişmiş özellikler yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sunulan ‘Grup Taşıma’ özelliği kullanıcılara mevcut mesajlaşma uygulamasındaki grup ve sohbet geçmişlerini hızlı ve kolay bir şekilde uygulamaya taşıma imkanı sağlıyor. Diğer mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak kullanıcılar uygulamaya mevcut sohbet gruplarını aktarırken, uygulamayı yüklemiş olan kullanıcıları tek tek seçmek zorunda kalmıyor ve uygulamaya otomatik olarak taşıyabiliyor.

Vatandaş alternatiflere yönelecek

WhatsApp dayatması ile ilgili görüşlerini dile getiren vatandaşların büyük kısmı güncellemeyi kabul etmeyeceklerini belirterek alternatiflere yöneleceklerini söylediler. Uzun zamandır WhatsApp kullandığını belirten Davut Çabuk isimli vatandaş, “Eskiden WhatsApp daha güzeldi. Gizlilik sözleşmesinden sonra biraz tedirgin olmaya başladım. Gizlilik sözleşmesinin kabul etmeyeceğim. Telegram ve BiP alternatif uygulamalar arasında yer alıyor” dedi.

WhatsApp’ı ilk çıktığı günden beri kullandığını belirten Serdar Karaca ise, “Uygulamayı kullanmayı devam etmeyi düşünüyorum. Zaten gizli bir şeylerimin olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

WhatsApp’ı yıllardır kullandığını ifade den Serhat Ulusoy, “WhatsApp’a alternatif olarak Telegram, Signal gibi uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamalara yönelim oldu. Herkes başka uygulamalara yönelince WhatsApp geri adım atmıştı” diye konuştu.

Gözde Özkocaman da, WhatsApp’ı beş yıldır kullandığını söyleyerek, “Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyeceğim. WhatsApp’a alternatif birçok uygulama bulunuyor. Bende farklı uygulamalara yöneleceğim” dedi.

"Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı"

Dünyanın geleceğine yön veren ’veri’nin bugün petrol ya da altın kadar değerli bir varlık haline geldiğini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yıllardır ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ prensibiyle hareket ediyor, sunduğumuz ürün ve hizmetleri bu prensip doğrultusunda geliştiriyoruz. Bu teknolojilerden elde edilen verileri de Türkiye’nin dört bir yanında kurduğumuz, modern donanımlı ve üstün güvenlikli veri merkezlerinde koruyoruz. Küresel teknoloji firmalarının topladıkları büyük veriyi; bireyleri, toplulukları ve hatta devletleri etki altında bırakmak için kullanabildiği bir gerçek. Risk analizi ve yönetimi açısından bu tarz potansiyel tehditlere karşı ülkemizin siber sınırlarının korunmasının hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli uygulama BiP; yazılımıyla, altyapısıyla, sunduğu ek özellikleriyle ve en önemlisi kişisel verilerin korunmasına yönelik hassasiyetiyle tümüyle Türkiye’ye ait bir platform. BiP’teki tüm veriler güvende olup hiçbir şekilde üçüncü şirket veya kişilerle paylaşılmıyor. Herhangi bir üçüncü şahsın buradaki verilere erişmesi de mümkün değil. Küresel tehdit ve risklere karşı siber vatanımızın sınırlarını korumak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”