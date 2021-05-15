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Teknoloji WhatsApp sözleşmesini kabul edip etmediğimi nasıl anlarım?
Teknoloji

WhatsApp sözleşmesini kabul edip etmediğimi nasıl anlarım?

WhatsApp 8 Şubat’a kadar süre verdiği zorunlu gizlilik sözleşmesi dayatmasını gelen tepkiler üzerine 15 Mayıs'a ertelemişti. Whatsapp gizlilik sözleşmesi için tanınan süre geldi çattı. Sözleşmeyi kabul edenler WhatsApp'ı kullanmaya devam ederken, sözleşmeyi kabul etmeyenler için WhatsApp hesabı bundan sonra ne olacağı merak edilmeye başlandı. Peki Whatsapp sözleşmesini kabul edip etmediğimi nasıl anlarım? Whatsapp sözleşmesi nasıl iptal edilir?

Yeniakit Publisher
2021-05-15 10:22:00 - 2021-05-15 10:22:41
WhatsApp sözleşmesini kabul edip etmediğimi nasıl anlarım?

Daha önce 15 Mayıs'a kadar sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların hesabının silineceğini açıklayan WhatsApp bu uygulamadan vazgeçti. Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

Whatsapp Sözleşmesi nasıl kabul edilir?

Whatsapp gizlilik sözleşmesini kabul etmek için öncelikle kullandığınız Whatsapp’a güncelleme gelmesi gerekiyor. Bu güncelleme Whatsapp koşullarını ve gizlilik ilkesi güncellemesi olduğundan emin olunması gerekiyor. Daha sonra sözleşmenin içerisindeki maddelere göz atın ve alt kısımda Kabul Et seçeneğini tıkladıktan sonra sözleşmeyi kabul etmiş olacaksınız.

Whatsapp sözleşmesi ne zaman gelecek?

Whatsapp sözleşmesi gündeme bomba gibi düşmüşken, bir çok kişi Whatsapp sözleşmesi nasıl kabul edilir? Whatsapp sözleşmesi gelmedi gibi bir çok soru sormaya devam ediyor. 15 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmenin onaylanması gerektiğini düşünenler, bir an önce sözleşmenin gelmesini istiyor. Whatsapp sözleşmesi belirli aralıklarla kısa süre içerisinde herkese ulaşacaktır. 

Whatsapp sözleşmesi nasıl iptal edilir?

WhatsApp sözleşmesi iptal etme. Kişisel Verilerin Korunma Kanunu (KVKK) kapsamını düşünenler Whatsapp’ın sözleşmesini iptal etmek istemektedir. Whatsapp sözleşmesini kabul ettikten sonra iptal etme gibi bir durum söz konusu değildir. İlk sözleşme geldikten sonra kabul edildiği anda bilgilerinizin paylaşılmasına izin vermiş oluyorsunuz.

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