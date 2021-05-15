Sosyal medya uygulaması olan Facebook, ocak ayında yayınladığı gizlilik kararı ilkesi ile birlikte artık kullanıcılara sözleşme bildirimi yapmaya başlamıştı. Aslında sözleşmenin asıl amacı bilgileri reklam kaynaklarına sattığını yasal bir dilde açıklamaktı. Sözleşmeyi kabul etmeyen kişiler hesaplarına ne olacağını araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

WhatsApp sözleşmesinde son gün ne zaman?

Facebook 2014 yılında anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’ı satın almıştı. Facebook geçtiğimiz ocak ayında aldığı gizlilik kararı ilkesiyle kullanıcılarına sözleşme bildirimi yapmıştı. Bu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılara sözleşmeyi kabul etmeleri için, 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ek süre verilmişti. Bugün bu süre sona erdi.

Whatsapp sözleşmesini kabul etmeyen hesaplara ne olacak?

Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs'ta, "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" paylaşımında bulundu.

Birkaç haftalık sınırlı işlevselliğin ardından, gelen aramalar veya bildirimler de alınamayacak ve WhatsApp telefonunuza mesaj ve arama göndermeyi durduracak.

15 Mayıstaki süreçten sonra, sözleşme uyarısı bir süre sonra kalıcı hale gelecek ve halen onaylamamış kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak.