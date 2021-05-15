  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiltere'de mutasyon paniği! Yalan olabilir
Rusya'ya karşı harekete geçtiler! Yeni bir askeri kuvvet kuruluyor
Bakanlık duyurdu! 499 bin öğretmene aşı randevusu verildi
Hamas "felaket olacak" deyip duyurdu
Gündem WhatsApp sözleşmesinde son gün ne zaman?
Gündem

WhatsApp sözleşmesinde son gün ne zaman?

Ocak ayında yayınladığı sözleşmeyle dünya basınında geniş yer alan WhatsApp uygulaması, Türkiye’de de merak konusu oldu. Whatsapp sözleşmesi hakkında Facebook tarafından açıklama yapıldı. Facebook’un yaptığı açıklamaya göre, alınan kararları kabul etmeyen kişilerin hesapları belirli bir süre bekledikten sonra tamamen kapatılacak. Peki, WhatsApp sözleşmesinde son gün ne zaman? Whatsapp sözleşmesini kabul etmeyen hesaplara ne olacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-15 12:29:00 -
WhatsApp sözleşmesinde son gün ne zaman?

Sosyal medya uygulaması olan Facebook, ocak ayında yayınladığı gizlilik kararı ilkesi ile birlikte artık kullanıcılara sözleşme bildirimi yapmaya başlamıştı. Aslında sözleşmenin asıl amacı bilgileri reklam kaynaklarına sattığını yasal bir dilde açıklamaktı. Sözleşmeyi kabul etmeyen kişiler hesaplarına ne olacağını araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

WhatsApp sözleşmesinde son gün ne zaman?

Facebook 2014 yılında anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’ı satın almıştı. Facebook geçtiğimiz ocak ayında aldığı gizlilik kararı ilkesiyle kullanıcılarına sözleşme bildirimi yapmıştı. Bu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılara sözleşmeyi kabul etmeleri için, 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ek süre verilmişti. Bugün bu süre sona erdi.

Whatsapp sözleşmesini kabul etmeyen hesaplara ne olacak?

Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs'ta, "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" paylaşımında bulundu.

Birkaç haftalık sınırlı işlevselliğin ardından, gelen aramalar veya bildirimler de alınamayacak ve WhatsApp telefonunuza mesaj ve arama göndermeyi durduracak.

15 Mayıstaki süreçten sonra, sözleşme uyarısı bir süre sonra kalıcı hale gelecek ve halen onaylamamış kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’den rezil çağrı! 'Ordunu çek'
Dünya

ABD’den rezil çağrı! 'Ordunu çek'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Azerbaycan’dan derhal tüm ordu birliklerini Ermenistan..
Yüzyılın keşfi(!):
Medya

Yüzyılın keşfi(!): "Sıkı durun" deyip açıkladı: Şeker bayramını kim Ramazan Bayramı yaptı?

Profesör unvanını nereden aldığı bilinmeyen Emre Kongar, yüzyılın keşfini(!) gerçekleştirdi. "Sıkı durun" diye çok 'önemli'(!) açıklamalarda..
O ülkeden flaş çıkış: İsrail'e silah satışını durduralım
Dünya

O ülkeden flaş çıkış: İsrail'e silah satışını durduralım

Kanada Federal Parlamentosunda 4. büyük parti konumunda olan Yeni Demokrat Parti (NDP), Başbakan Justin Trudeau'dan İsrail'e Kanada yapımı s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay