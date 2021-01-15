Son günlerin en önemli gündem konusu en sık kullanılan uygulama WhatsApp oluyor. Dünyaca ünlü popüler uygulama WhatsApp sözleşmesi ile kullanım koşulları değiştirilecek olan uygulama, kullanıcı verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasına olanak sağlıyor. Bu durumu kabul edenler uygulamayı kullanmaya devam edecek olup kabul etmeyen kullanıcıların ise hesaplarına erişim sağlanması engellenecek. WhatsApp sözleşmesi ne zamana kadar onaylanmalı?

WhatsApp sözleşmesi için son gün ne zaman?

Güncellenen Gizlilik İlkesi’ni kabul veya rededilmesi için 8 Şubat’a kadar süre veren WhatsApp’ın bu yeni ilkelerini kabul etmeyenler bu tarihten itibaren artık WhatsApp’ı kullanamayacak.

WhatsApp sözleşmesini onalamayanlar ne yaşayacak?

WhatsApp kapanmayacak sadece Gizlilik İlkesi ve Hizmet Koşulları’nı güncelledi. Fakat WhatsApp'ın yeni sözleşmesini kabul etmediğiniz takdirde uygulamayı kullanamayacaksınız.

Facebook’un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu cümlelerle açıkladı:

“Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız. Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz.”