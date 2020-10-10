WhatsApp QR kodu nasıl kaldırılır?

WhatsApp QR kodu nedir, nasıl kullanılır? Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma programı WhatsApp her geçen gün yeni özelliklerini kullanıcısının hizmetine sunuyor. WhatsApp QR kodu da oldukça güzel bir uygulamadır. Arkadaşlarınız WhatsApp QR kodunuzu okutarak sizi WhatsApp’ta arkadaş olarak ekleyebilir. WhatsApp QR kodu sıfırlandığında veyahut da WhatsApp hesabınız silinmediği sürece aktifliğini korur.

WhatsApp QR kodu nasıl taranır?

WhatsApp QR koduna okutarak arkadaşınızı ya da ailenizin bir ferdini WhatsApp arkadaşlarınızın arasına ekleyebilirsiniz. Peki Android WhatsApp QR kodu nasıl taranır? Yüz yüze iken WhatsApp QR kodu taramak için, WhatsApp girişi yapıldıktan sonra … (üç nokta) simgesinden Diğer seçeneklerden Ayarlar seçilir. İsminizin yanında bulunan QR kodu simgesi seçilir. Kodu tara seçilir ve taramak için telefonunuzu QR kodunun üstüne tutulur. Ekle seçilir.

WhatsApp QR kodu nasıl silinir?

WhatsApp QR kodu nasıl sıfırlanır? WhatsApp QR kodu her daim sıfırlayabileceğinizi unutmayınız. WhatsApp QR kodunun geçersiz olmasını sağlayabileceğiniz gibi yeni bir WhatsApp QR kodu alabiliriniz. WhatsApp hesabınızı silerseniz WhatsApp QR kodunuz da silinir.

WhatsApp QR kodu sıfırlamak için şu yollar izlenir:

WhatsApp açılır ve Ayarlar kısmına girilir. İsminizin yanında çıkan QR kodu simgesini seçin. QR kodunu sıfırla -Sıfırla denildikten sonra tamam sekmesi tıklanır.

WhatsApp QR kodu nasıl görüntülenir?

WhatsApp QR kodunuzu görüntüleme işlemi de oldukça basittir. WhatsApp QR kodu görüntülemek için izlenilecek yollar şöyledir:

WhatsApp girişi yapılır. Sağ üst köşede bulunan … (Üç nokta) simgesi tıklanır. Sonra da Ayarlar sekmesi seçilir. İsminizin yanında bulunan QR simgesi seçilir. Bu işlem Android telefonlar için geçerlidir.

iPhone WhatsApp QR kodu nasıl görüntülenir?

WhatsApp açılır oradan Ayarlar seçilir. İsminizin yanında bulunan QR simgesi tercih edilir.