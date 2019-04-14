Mesajlaşma programı WhatsApp, bugün öğleden sonra dünya genelinde çöktü. WhatsApp'a giren kullanıcılar mesaj ya da fotoğraf gönderemiyor. Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp çöktü mü son dakika soruları sorulmaya devam edilirken, WhatsApp'tan konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, Facebook ve Instagram'da da erişim sorunu yaşandığı göze çarpıyor.

WhatsApp, bugün öğleden sonra dünya genelinde çöktü. Uygulamaya giren kullanıcılar mesaj ya da fotoğraf gönderemiyor. WhatsApp'tan konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, Facebook ve Instagram'da da erişim sorunu yaşandığı göze çarpıyor. Haftalar önce yaşanan erişim sorununda Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı anda erişimdem kopmuş ve saatlerce dünya genelinde normale dönememişti. WhatsApp'ın erişim haritasına bakıldığında sorunun ağırlıklı olarak Avrupa'yı etkilediği görülüyor.

Facebook, ıngtagram ve Whatsapp'a neden girilemiyor?

Kullanıcılar Twitter ve farklı sosyal medya platformlarında WhatsApp ve Instagram’ın çöktüğünü belirtiyorkullanıcılar Twitter ve farklı sosyal medya platformlarında WhatsApp ve Instagram’ın çöktüğünü belirtiyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp’a dünya genelinde erişim sağlanamıyor. Sorunun neden yaşandığı hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.

Whatsapp kullanmaya nasıl başlanır?

Whatsapp üzerinden metin, resim ve konum paylaşımı yapabilmek için sırasıyla uygulamayı mobil cihazınıza indirmeli ve telefon numaranızla kayıt işlemini gerçekleştirmelisiniz. Kayıt olduktan sonra telefon rehberinizde yer alan ve sizin gibi uygulamayı indirmiş olan kişilerle ücretsiz olarak mesajlaşmaya başlayabilirsiniz.