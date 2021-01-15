WhatsApp tartışma yaratan yeni gizlilik sözleşmesinin uygulanma tarihini erteledi. WhatsApp'tan yapılan açıklamada "Son güncellememize daha fazla zaman veriyoruz" denilerek 8 Şubat'ta hiçbir kullanıcının hesabının askıya alınmayacağı veya silinmeyeceği belirtildi.

WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi koşullarına göre, toplanan veriler Facebook’la paylaşılacak ve bunu kabul etmeyen kullanıcılar, uygulamayı kullanamayacaktı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesini güncellemesi üzerine inceleme başlatmış ve birçok kullanıcı başka mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapmıştı. Ancak WhatsApp'tan kısmı geri adım hamlesi geldi. Son günlerde büyük kullanıcı kaybeden ve üst üste açıklamalar yayınlayan WhatsApp gizlilik sözleşmesi konusunda geri adım attı.

WhatsApp ne zamana kadar sözleşmeyi erteledi?

Whatsapp’ın resmi Twitter hesabından gelen açıklama şöyle: “Bize ulaşan herkese teşekkür ederiz. Hala, kullanıcılarla doğrudan iletişim kurarak herhangi bir karışıklığa karşı koymaya çalışıyoruz. 8 Şubat’ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek ve iş planlarımızı Mayıs ayına kadar erteliyoruz.

Kullanıcıların şartları incelemek ve anlamak için bolca zamanları olmasını sağlayacağız. Buna dayanarak herhangi bir hesabı silmeyi planlamadığımızdan ve gelecekte bunu yapmayacağımızdan emin olabilirsiniz.”