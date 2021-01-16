WhatsApp videolarıma ulaşır mı? WhatsApp gizlilik ilkesinde değişikliğe gideceğini duyurdu. Vatandaşlar veri paylaşımı maddesinin de yer aldığı bu açıkla sebebiyle kafa karışıklığı yaşadı. Kişisel verilere ulaşılacağı endişeyle pek çok kişi WhatsApp’tan ayrılıp yerli uygulamalara yöneldi. Halen WhatsApp kullananlar ise mesajlarının, videolarının kaydedilip kaydedilmediğini merak ediyor. WhatsApp mesajları okur mu?

WhatsApp mesaj içeriklerimi görüyor mu?

WhatsApp kullandığınız cep telefonunun marka-modeline, IP adresinize, profil fotoğrafınıza, grup bilgilerinize, kişi listenize ulaşabiliyor. Ancak mesajlarınız okunmuyor. WhatsApp kimle, saat kaçta mesajlaştığınızı görebiliyor ancak uçtan uca şifreleme protokolü sebebiyle konuşmaları, mesajları göremiyor.

WhatsApp, son güncellemeyle ilgili kafa karışıklığı olduğunu belirterek, yeni hizmet şartlarını içeren güncelleme için verilen süreyi 15 Mayıs'a kadar ertelediğini duyurdu.

Söz konusu açıklamada daha önce belirtilen 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabının askıya alınmayacağı ya da silinmeyeceği vurgulanarak, "WhatsApp'ta gizlilik ve güvenliğin nasıl çalıştığına dair yanlış bilgileri aydınlatmak için daha fazlasını yapacağız." ifadesi kullanıldı. Bu kapsamda, verilen sürenin 15 Mayıs'a ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, kişisel görüşmelerin her zaman uçtan uca şifreleme ile korunduğu vurgulanarak, ne WhatsApp ne de Facebook'un özel mesajları göremediği kaydedildi.