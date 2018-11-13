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WhatsApp kullananlar dikkat! Verileriniz silinebilir

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni güncellemeyle verileri Google Drive'a aktarmayan kullanıcılarının verilerinin silineceğini açıkladı.

13 Kasım 2018 Salı 16:18
WhatsApp kullananlar dikkat! Verileriniz silinebilir

Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp aldığı karar ile gündemde. Verilerini son bir yıl içinde bulut servisi Google Drive'a aktarmayan kullanıcılarının verilerini otomatik olarak sileceğini duyurdu.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp aldığı karar ile gündemde.

WhatsApp, verilerini son bir yıl içinde bulut servisi Google Drive'a aktarmayan kullanıcılarının verilerini otomatik olarak sileceğini duyurdu.

Yüklenen veriler korunmuyor

WhatsApp’ın veri yedeklemeleri için Google Drive ile anlaşması, pek çok kişi için önemli bir tartışma konusu olmuştu.

Zira Google Drive’a yedeklenen sohbetler, WhatsApp sunucularındaki sohbetlerin aksine uçtan uca şifrelenmiyor.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 16:18
  1. WhatsApp

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