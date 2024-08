WhatsApp kullanan şirketlere 400 milyon dolar ceza!

SEC yönetimi Wall Street’teki 26 finans şirketine çalışanların WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarını iş için kullanmaları nedeniyle 393 milyon dolar ceza kesti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) verilerine göre Wall Street’teki yirmi altı şirket çalışanların WhatsApp gibi platformlarda işle ilgili mesajlaşmaları nedeniyle toplamda 393 milyon dolar ceza ödedi.

Financial Times’ın haberine göre, düzenleyici kurumun çarşamba günü yaptığı açıklamada Ameriprise, Edward Jones, LPL Financial ve Raymond James gibi dev şirketler SEC ile anlaşmaya varan finans grupları arasında yer alıyor. Bu dört şirketin her biri 50 milyon dolar ceza ödüyor. SEC para cezalarının şirket başına 400 bin dolardan 50 milyon dolara kadar çıkabildiğini açıkladı. İhlalleri kendi başlarına bildiren grupların aksi takdirde ödeyeceklerinden önemli ölçüde daha düşük cezalar ödeyeceklerini de belirtti.

Para cezaları, SEC soruşturmasının ölçeğinin büyük yatırım bankalarından aracı kurumlara ve yatırım danışmanlarına kadar genişlediğinin altını çiziyor. Sektör liderleri ise para yöneticileri için kayıt tutma kurallarının biraz farklı olduğunu dolayısıyla SEC'in sınırlarını aştığını söyleyerek soruşturmaların genişleyen parametrelerini protesto etti.

FT haberine göre SEC’in İcra Bölümü Başkanı Gurbir Grewal, “Yatırımcıların korunması ve iyi işleyen piyasalar için gerekli olan federal menkul kıymetler yasalarının defter ve kayıt sorumluluklarına uyulmasını sağlamaya kararlıyız” açıklamasında bulundu.

SEC, RBC Capital Markets’a 45 milyon dolar, BNY Mellon Securities ve Pershing Square’e 40 milyon dolar ve TD Securities ve iki iştiraki içinse 30 milyon dolar ceza verdiğini açıkladı.

Düzenleyici emirlerinde müfettişlerin çeşitli kıdem seviyelerinde defalarca yaygın kanallar dışı iletişime ulaşıldığını açıkladı. 14 milyon dolarlık cezayı ödemeyi kabul eden Piper Sandler’a ilişkin davada SEC yönetimi bir departman başkanının 2021’de en az 20 meslektaşına ve aracılık işlemleriyle alakalı en az dokuz kişiye “menkul kıymetler sektörünün dışındaki bağlantılar” kullanılarak “çok sayıda” mesaj gönderdiğini açıkladı.

SEC yönetimi dolandırıcılıkla mücadele ve mali sorumluluk standartlarına dikkat çekti. Broker bayilerinin ve yatırım danışmanlarının menkul kıymetler yasalarına uyum sağlaması, iş konularıyla ilgili belirli çalışan iletişimlerini korumaları gerektiği konusunda uyardı. Düzenleyici kurum açıklamasında kuralların yatırımcıları korumak için gerekli olduğunu ve uyulmamasının olası soruşturmaları baltalayabileceğini söyledi.

Uzlaşmalar ve para cezaları, JPMorgan Chase'in 2021'in sonlarında SEC ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na 200 milyon dolar ödemeyi kabul etmesinden bu yana büyüyerek devam ediyor. SEC, 2021'in sonlarından bu yana kayıt tutma soruşturmaları yoluyla düzinelerce şirkete yaklaşık 2 milyar dolar mali para cezası verdi.

ABD varlık yöneticilerinin çıkarlarını temsil eden Investment Company Institute, SEC'e daha önce yazdığı bir mektupta tepki göstermişti. Enstitü açıklamasında, "SEC'in Danışmanlar Yasası kapsamındaki yetkisini aşmaya çalıştığından ve kanal dışı iletişimle ilgili mevcut taramalar yoluyla uygulama üzerinden kural koymaya giriştiğinden şiddetle endişe duyuyoruz" denilmişti.