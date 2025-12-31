Hasan Ağabey’in Hakk’a yürüyüşünün 10. yılı… Başkan Erdoğan’dan Akit Medya’ya başsağlığı telefonu

Gazetemizin eski genel yayın yönetmeni Hasan Karakaya, 10 yıl evvel Hakk’a yürüdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretini takip eden basın heyetinde yer alan Karakaya, Medine-i Münevvere’de kıldığı son namazının ardından kalp krizi geçirip aramızdan ayrıldı. Vefatının 10’uncu seneyi devriyesinde kabri başında dualarla anılan Karakaya için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gazetemizi aradı.

“Dünyamda iki kalem vardır ki beni çok etkilemiştir. Biri Necip Fazıl Kısakürek, diğeri Hasan Karakaya” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakaya ağabeyimizin vefat yıl dönümü nedeniyle Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Başkan Vekili Ali Karahasanoğlu ile telefonda görüştü. Karakaya’yı hayırla anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akit ailesine başsağlığı diledi.