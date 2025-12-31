Kılıçlar çekildi ruhlar çağırıldı! Şamanlardan dünyayı sarsacak 2026 öngörüleri

Başkent Lima’da bir araya gelen Perulu şamanlar, sadece çiçek ve tütsü kullanmadı; kılıçların havada uçuştuğu ürpertici bir ritüelle 2026’nın perdesini araladı. Masada kimler yoktu ki? Donald Trump, Vladimir Putin ve Nicolas Maduro... Şamanlar, liderlerin fotoğraflarına dokunarak geleceğin kodlarını okudu.

TRUMP İÇİN "HAZIRLIKLI OLUN" UYARISI: AĞIR HASTALIK KAPIDA!

Ayinin en dikkat çeken ve korkutan kehaneti ABD’nin geri dönen başkanı Donald Trump üzerineydi. Şaman Juan de Dios Garcia, tüm dünyayı ayağa kaldıracak o cümleyi kurdu:

"Amerika Birleşik Devletleri kendini en kötüsüne hazırlamalı. Çünkü 2026’da Donald Trump çok ağır bir sağlık sorunuyla sarsılacak!"

VENEZUELA'DA DARBE, RUSYA'DA BARIŞ SESLERİ!

Şamanların trans halindeyken gördükleri sadece hastalıkla sınırlı değil. Siyaset dünyasını yerinden oynatacak diğer iddialar ise şöyle:

Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun iktidarı kaybedeceği ve ülkeden kaçacağı öngörüldü. Şamanlar, "Kaçacak ama asla yakalanmayacak" diyerek gizemli bir firarın sinyalini verdi. Savaşın Sonu Müjdesi: Yıllardır süren Rusya-Ukrayna savaşı için şamanlar "Tamam" dedi. 2026 yılında tarafların barış masasına oturacağı ve silahların susacağı iddia edildi.

KILIÇLARIN GÖLGESİNDE BİR GELECEK

Geleneksel kıyafetleri ve mistik güçleriyle ayini yöneten şamanlar, bu ritüelin sadece bir kehanet değil, aynı zamanda dünya barışı için bir "enerji temizliği" olduğunu savundu. Ancak Trump ve Maduro hakkındaki öngörüler, 2026'nın hiç de sakin geçmeyeceğinin habercisi gibi...