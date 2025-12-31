  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 78 gülle Devlet Bahçeli’nin yeni yaşını kutladı

‘Komşusu aç iken tok yiyen bizden değildir’ diyen Peygamber’in ümmetine bu yakışır! Müslümanlar İngilizleri 4’e, zenginleri 10’a katladı

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’dan tarihi çıkış: İsrail'in haydutluğuna Türkiye ile dur diyeceğiz

Film gibi operasyonla yakalandılar! Manisa'daki 2 milyon avroluk dev soygun aydınlatıldı

Yaş beklemeden emeklilik mümkün: SGK’nın gizli kalan erken emeklilik yolları

Kazakistan’dan LGBT yasağı: Sıra Türkiye’de

CHP'de kavga btmiyor! Zehir zemberek sözler: Özgür Özel'e oy mu verilir diyen sen değil miydin?

Hasan Ağabey’in Hakk’a yürüyüşünün 10. yılı… Başkan Erdoğan’dan Akit Medya’ya başsağlığı telefonu

İstanbullular bu akşam eve erken dönün! Valilikten beklenen kar uyarısı geldi: Megakentte buzlanma ve don tehlikesi kapıda

İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SDG’ye uyarı
Gündem Kılıçlar çekildi ruhlar çağırıldı! Şamanlardan dünyayı sarsacak 2026 öngörüleri
Gündem

Kılıçlar çekildi ruhlar çağırıldı! Şamanlardan dünyayı sarsacak 2026 öngörüleri

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Kılıçlar çekildi ruhlar çağırıldı! Şamanlardan dünyayı sarsacak 2026 öngörüleri

Peru'nun gizemli dağlarından inen şamanlar, Lima’da kılıçlarla ayin yaptı! Dünya liderlerinin fotoğrafları üzerinde tütsüler yakıldı, 2026 yılı için "kara haberler" peş peşe geldi. Trump için hastalık, Maduro için kaçış, dünya için barış mı geliyor?

Başkent Lima’da bir araya gelen Perulu şamanlar, sadece çiçek ve tütsü kullanmadı; kılıçların havada uçuştuğu ürpertici bir ritüelle 2026’nın perdesini araladı. Masada kimler yoktu ki? Donald Trump, Vladimir Putin ve Nicolas Maduro... Şamanlar, liderlerin fotoğraflarına dokunarak geleceğin kodlarını okudu.

 

TRUMP İÇİN "HAZIRLIKLI OLUN" UYARISI: AĞIR HASTALIK KAPIDA!

Ayinin en dikkat çeken ve korkutan kehaneti ABD’nin geri dönen başkanı Donald Trump üzerineydi. Şaman Juan de Dios Garcia, tüm dünyayı ayağa kaldıracak o cümleyi kurdu:

"Amerika Birleşik Devletleri kendini en kötüsüne hazırlamalı. Çünkü 2026’da Donald Trump çok ağır bir sağlık sorunuyla sarsılacak!"

 

VENEZUELA'DA DARBE, RUSYA'DA BARIŞ SESLERİ!

Şamanların trans halindeyken gördükleri sadece hastalıkla sınırlı değil. Siyaset dünyasını yerinden oynatacak diğer iddialar ise şöyle:

  • Maduro Devriliyor: Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun iktidarı kaybedeceği ve ülkeden kaçacağı öngörüldü. Şamanlar, "Kaçacak ama asla yakalanmayacak" diyerek gizemli bir firarın sinyalini verdi.
  • Savaşın Sonu Müjdesi: Yıllardır süren Rusya-Ukrayna savaşı için şamanlar "Tamam" dedi. 2026 yılında tarafların barış masasına oturacağı ve silahların susacağı iddia edildi.

 

KILIÇLARIN GÖLGESİNDE BİR GELECEK

Geleneksel kıyafetleri ve mistik güçleriyle ayini yöneten şamanlar, bu ritüelin sadece bir kehanet değil, aynı zamanda dünya barışı için bir "enerji temizliği" olduğunu savundu. Ancak Trump ve Maduro hakkındaki öngörüler, 2026'nın hiç de sakin geçmeyeceğinin habercisi gibi...

Trump’tan Venezuela’ya 'Narko' ablukası: Maduro’nun ailesi yaptırım kıskacında
Trump’tan Venezuela’ya 'Narko' ablukası: Maduro’nun ailesi yaptırım kıskacında

Dünya

Trump’tan Venezuela’ya 'Narko' ablukası: Maduro’nun ailesi yaptırım kıskacında

Maduro’nun Etrafında "Küba Seddi" Telefon yasak. İstihbarat Teyakkuzda
Maduro’nun Etrafında "Küba Seddi" Telefon yasak. İstihbarat Teyakkuzda

Gündem

Maduro’nun Etrafında "Küba Seddi" Telefon yasak. İstihbarat Teyakkuzda

Karayipler’de "Korsanlık" savaşı: Maduro’dan BMGK sonrası ABD’ye sert meydan okuma!
Karayipler’de "Korsanlık" savaşı: Maduro’dan BMGK sonrası ABD’ye sert meydan okuma!

Gündem

Karayipler’de "Korsanlık" savaşı: Maduro’dan BMGK sonrası ABD’ye sert meydan okuma!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23