Film gibi operasyonla yakalandılar! Manisa'daki 2 milyon avroluk dev soygun aydınlatıldı

Yaş beklemeden emeklilik mümkün: SGK'nın gizli kalan erken emeklilik yolları

Kazakistan'dan LGBT yasağı: Sıra Türkiye'de

CHP'de kavga btmiyor! Zehir zemberek sözler: Özgür Özel'e oy mu verilir diyen sen değil miydin?

Hasan Ağabey'in Hakk'a yürüyüşünün 10. yılı… Başkan Erdoğan'dan Akit Medya'ya başsağlığı telefonu

İstanbullular bu akşam eve erken dönün! Valilikten beklenen kar uyarısı geldi: Megakentte buzlanma ve don tehlikesi kapıda

İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli'den terör örgütü SDG'ye uyarı

Putin'in resmi konutuna yönelik saldırının perde arkası aralandı! Rus General o geceyi anlattı: Ukrayna'nın hedefli ve çok katmanlı operasyonu

"Terörsüz Türkiye" için kararlı adımlar atılacak! İletişim Başkanı Duran'dan 2026 mesajı

Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı
Yaşam

Sollama sırasında kabusu yaşadı! Islak zemin kazaya davetiye çıkardı

Amasya’da tünel içinde yaşanan kazada, motosiklet sürücüsü sollama sırasında kayganlaşan zeminde dengesini kaybederek devrildi.

Amasya’daki Ferhat Tüneli’nde yağış nedeniyle ıslanan yol, tehlikeli bir kazaya sahne oldu. Kaza, saat 15.30 sıralarında Ferhat Tüneli’nde meydana geldi. Tünelde önündeki otomobili sollamak isteyen sürücünün motosikleti, ıslak zeminde kontrolden çıkıp devrilerek sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken, kask takan motosiklet sürücüsünün yara almadığı öğrenildi. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla ayağa kalkan sürücü, motosikletini yerden kaldırarak yoluna devam etti. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

