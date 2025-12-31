Sollama sırasında kabusu yaşadı! Islak zemin kazaya davetiye çıkardı
Amasya’da tünel içinde yaşanan kazada, motosiklet sürücüsü sollama sırasında kayganlaşan zeminde dengesini kaybederek devrildi.
Amasya’daki Ferhat Tüneli’nde yağış nedeniyle ıslanan yol, tehlikeli bir kazaya sahne oldu. Kaza, saat 15.30 sıralarında Ferhat Tüneli’nde meydana geldi. Tünelde önündeki otomobili sollamak isteyen sürücünün motosikleti, ıslak zeminde kontrolden çıkıp devrilerek sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken, kask takan motosiklet sürücüsünün yara almadığı öğrenildi. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla ayağa kalkan sürücü, motosikletini yerden kaldırarak yoluna devam etti. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.