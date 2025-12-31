Metrelerce yüksekte çalışıyorlar! Dondurucu soğukta kesintisiz mesai
Bitlis’in Hizan ilçesinde ağır kış şartlarına rağmen sahaya çıkan elektrik arıza ekipleri, yüksek gerilim hatlarındaki sorunları gidermek için zorlu bir mücadele veriyor.
Bitlis’te enerji dağıtım hizmeti veren Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, Hizan ilçesinde yüksek gerilim hatlarında meydana gelen arızalara müdahale etti.
Gece gündüz demeden çalışıyorlar
Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen ekipler, metrelerce yükseklikte çalışma yaptı. Bu anlar, dron ile görüntülendi. VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Suat Coşar, "Bölgemizde etkili olan ağır kış şartlarına rağmen ekiplerimiz, Hizan 3/0 hattında meydana gelen arızaları gidermek için gece gündüz demeden sahada görev yapmaktadır. Amacımız, vatandaşlarımıza kesintisiz ve güvenli enerji sağlamak. Zorlu hava koşulları çalışmalarımızı zorlaştırsa da ekiplerimizin fedakarlığı sayesinde enerji arzını sürdürüyoruz" dedi.